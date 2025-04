Hace dos semanas Sol Pérez compartió la alegría con su marido, Guido Mazzoni, por el nacimiento de Marco, su primer hijo. Fanática del entrenamiento y la vida sana, la modelo este viernes volvió a ejercitarse y lo compartió con sus seguidores.

“Catorce días de la cesárea. Hoy hablo bajito porque bebito duerme y lo tengo acá a tiro con la abuela así lo ve”, aseguró la panelista de Cortá por Lozano mientras caminaba en una cinta, con el pelo atado y vestida con un top naranja, mientras daba detalles de cómo cambió su vida desde que se convirtió en madre.

“Son catorce días de la cesárea y es la primera vez que me subo a la cinta”, enfatizó, mientras sudaba y se daba ánimo. “¡Vamos!”, lanzó, en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

Hace un día la influencer mostró el primer corte de pelo de su hijo. En sus historias de Instagram, grabó el instante exacto en el que una profesional vestida de rosa, con cofia, luz led y máquina en mano, le hacía el primer rapado a su hijo, mientras el pequeño dormía plácidamente, completamente relajado sobre un almohadón. “Vino Ale y tengo nuevo look”, escribió Sol sobre la imagen, visiblemente emocionada. En el video se escucha de fondo una versión de cuna del clásico “Here Comes the Sun” de The Beatles, acompañando la escena como si fuera una película.