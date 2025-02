Cursando la semana 32 de gestación, Sol Pérez espera con ansias la llegada de Marco, su primer hijo con Guido Mazzoni.

Activa laboralmente y físicamente, la panelista se indignó por ser blanco de críticas tras mostrarse entrando en redes y no las dejó pasar, en nota con Puro Show, el programa de eltrece.

SOL PÉREZ ENFRENTÓ LAS CRÍTICAS POR ENTRENAR EMBARAZA

“Cada uno vive su embarazo como quiere, como puede, y me parece que también tiene que ver con la rutina que uno tiene de vida antes del embarazo”, dijo Sol.

“Yo toda mi vida entrené, para mí el deporte es parte de mi vida, o sea, no me imagino mi vida sin deporte. Y todo lo que hago, lo chequeo con el obstetra”, aseguró.

“Tengo rutinas que están adaptadas y hechas para cada etapa del embarazo. No hago lo mismo de siempre, la adapté”, detalló en Puro Show.

Y continuó: “Me parece que un embarazo saludable es eso: hacer ejercicio y no un cuerpo, como el mío que está acostumbrado al deporte, esté tirado en la cama”.

En ese contexto, Sol dio más detalles de cómo se cuida y cuida a su bebé, que nacerá en abril: “Yo no tomo suplementos de nada y todo lo que es alimentación del bebé y alimentación mía me dio okey”.

QUÉ FUE LO QUE MÁS LE MOLESTÓ A SOL PÉREZ DE LAS CRÍTICAS POR ENTRENAR EMBARAZADA

“Me molesta que desinformen. Yo tampoco es que le digo a la gente qué tiene que hacer, ni subo rutinas para embarazadas, porque entiendo que, cada embarazo es un mundo, cada mujer es un mundo”, expuso Sol.

“Muestro algo que estoy haciendo, que es parte de mi vida, y lo chequeé. ¿Quién va a cuidar a mi bebé más que yo? Aparte me da bronca que tratan a las embarazadas de esa manera, como que no cuidamos a nuestros bebés y qué sé yo”.

“La gente se horroriza con lo que quiere. Yo no digo nada, pero también me parece que no hay que desinformar”, concluyó Sol Pérez, con contundencia.