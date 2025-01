El escándalo por la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi sigue siendo tema de debate, y Moria Casán no dudó en dar su picante opinión al respecto. Fiel a su estilo, la diva criticó la exposición mediática de la pareja y cuestionó su forma de manejar el conflicto.

"Los escándalos mediáticos ahora se hacen vía redes. Son bufones mediáticos. Yo esto lo hice antes y con más huevos porque era adelante de los periodistas. Ahora es un psicopateo total", declaró en una entrevista con la revista Gente.

En su descargo, Moria se refirió a la conductora de Bake Off Famosos como "Wanda Nada" y calificó a Icardi como "muy cholulo". "Es fanático… Lo marean las luces. Es picante", agregó.

Además, sostuvo que el futbolista tiene un fuerte resentimiento hacia su exesposa: "No sé por qué, si a él le va divino. Tiene la mentalidad del nuevo rico. Me parece que tiene mucha ira con Wanda Nada".

Por otro lado, al referirse a Eugenia "La China" Suárez, Casán destacó su personalidad enigmática: "La pasa bomba y es divina… Yo no veo a futuro a nadie. Me muevo en el presente y ellos son entretenedores del chisme".

Finalmente, la diva dejó en claro que este escándalo ya la agotó: "No la consumo más, pero abrís cualquier lado y están. Me aburrieron ellos. No tienen solidez".