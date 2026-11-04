El papa León XIV envió un mensaje especial a los fieles de la Argentina a pocos días de iniciar su primera visita apostólica al país. Durante la audiencia general celebrada este miércoles 4 de noviembre en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el pontífice pidió que lo acompañen con sus oraciones y expresó su deseo de que el recorrido por Sudamérica fortalezca la fe y renueve la esperanza.

La gira comenzará el viernes 6 de noviembre y tendrá como destinos Uruguay, Argentina y Perú. El Santo Padre llegará al país el domingo 8 y permanecerá hasta el miércoles 11, cuando continuará su viaje hacia territorio peruano.

Se tratará de una visita histórica para la Iglesia argentina, ya que la última vez que un Papa estuvo en el país fue en 1987, cuando Juan Pablo II realizó su segunda visita apostólica.

El mensaje de León XIV antes de viajar a la Argentina

Durante su saludo a los peregrinos de habla hispana, el pontífice confirmó que iniciará su recorrido este viernes y pidió acompañamiento espiritual.

“Me encomiendo a sus oraciones, para que este viaje fortalezca la fe, renueve la esperanza, reavive el fuego de la caridad y sea un impulso para seguir anunciando el Evangelio con alegría”, expresó.

El mensaje fue pronunciado ante los fieles que participaban de la audiencia general y también fue difundido a través de las redes sociales oficiales del Papa.

Posteriormente, al dirigirse a los asistentes de habla italiana, volvió a referirse a la gira por Sudamérica.

“Les pido que me acompañen con sus oraciones, para que el Señor bendiga esta misión en esos países que tanto quiero”, manifestó León XIV.

Sus palabras generaron expectativa en las comunidades católicas de los tres países que visitará durante los próximos días.

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Cuándo llegará el Papa y qué actividades realizará en Argentina

Según el itinerario anunciado, León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre, después de completar la primera etapa de su recorrido en Uruguay.

Su visita se extenderá hasta el miércoles 11 e incluirá actividades religiosas y encuentros institucionales.

Entre los lugares previstos para su paso por el país se encuentran Buenos Aires, Córdoba y Luján.

También se contempla una reunión con el presidente Javier Milei, además de celebraciones religiosas y encuentros con diferentes sectores de la comunidad.

La consigna elegida para recibir al pontífice en la Argentina será “Bienvenidos todos y vayan y anuncien”, mientras que Uruguay utilizará el lema “Les anuncio una gran alegría” y Perú, “Abramos el corazón”.

El recorrido apostólico tendrá como eje el fortalecimiento de la fe, el compromiso cristiano y el encuentro con las comunidades religiosas de la región.

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La primera visita de un Papa a la Argentina en casi cuatro décadas

La llegada de León XIV tendrá un significado especial porque ningún pontífice visita la Argentina desde hace 39 años.

Juan Pablo II estuvo en el país en dos oportunidades: en 1982, durante la Guerra de Malvinas, y en 1987, cuando encabezó una serie de encuentros religiosos, entre ellos la Jornada Mundial de la Juventud.

Su sucesor, Benedicto XVI, no visitó la Argentina durante su pontificado.

Francisco, el primer Papa argentino de la historia, tampoco regresó oficialmente a su país natal durante los años en los que estuvo al frente de la Iglesia católica.

Por ese motivo, la gira de León XIV representa un acontecimiento de especial relevancia para la comunidad católica argentina.