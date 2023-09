“Actor, comediante y conductor de Quién es la Máscara en Uruguay”, así lo presentó Marcelo Tinelli al humorista del país vecino. Vestido con una galera negra y un moño en el cuello sobre una camisa blanca, el actor uruguayo se presentó formalmente en Bailando 2023. “Acá todos te amamos”, arrancó Marcelo y sus palabras hicieron emocionar al presentador que por esta vez se encontró del otro lado del micrófono, como invitado, según destacó él mismo.

“Está un país entero apoyándome”, confesó. Como se demoró un día en salir a la pista - tenía que hacerlo el miércoles a la noche - hizo un divertido monólogo sobre el tema. “Cuando la gente de limpieza me dijo que por favor me corriera que necesitaban trabajar me di cuenta que me tenía que ir”, dijo entre risas. “Que la gente descubra si voy a ser un gran bailarín. Por ahora no digas que soy el bailarín más grosso de Uruguay”, le pidió a Tinelli provocando las carcajadas del público.

Junto a su compañera Camila Lonigro, eligieron como ritmo el disco para este primer día del debut. La coreografía arrancó con el clásico tema de Frank Sinatra, “New York, New York” en su versión original y luego la pista trajo acordes movidos, lo que les permitió moverse en forma precisa y armónica. Al finalizar, Tinelli quedó encantado con la puesta en escena del actor. En tanto, se pudo ver a su esposa llorando fuera de cámara. “Aprovecho para decirte que admiro mucho a tu marido”, le confesó Marcelo y ella respondió: “Es un genio, es un grande verdad”.

Ángel de Brito le preguntó si como uruguayo conocía a Fernanda Sosa. “Humildemente, estuve con ella en la foto y me hizo acordar que estuvimos juntos en un evento en Paysandú. Peor hace mucho que no está en Uruguay, vive en Miami”, respondió esquivando la pregunta sobre si es conocida en el país vecino. “Ojalá llegues a conducir acá en Argentina porque la rompés. Tenés un gran equipo con una gran coach, trajeron una propuesta distinta, no fueron a lo básico, metieron cambio de tiempo, la puesta fue increíble. ¡Bienvenido Uruguay y los artistas al Bailando!”, manifestó el conductor de LAM. Y su nota fue un diez.

Cuando llegó el turno de Pampita Ardohain, la exconductora de El Hotel de los Famosos le dijo que la había sorprendido mucho. “No te imaginaba bailando así”. “Con Flavio Mendoza y con (Aníbal) Pachano aprendí muchísimo”, agregó humildemente el actor. “No hay nada para agregar, no quiero corregir nada y mi puntaje va a ser buenísimo”, anticipó Pampita sobre su nota secreta.

Moria Casán les dio la bienvenida a todos los uruguayos. “A mí me emocionan los artistas, los cuerpos a veces cargan pactos de silencio y a veces suceden cosas buenísimas. Tenés un ángel increíble y una cara fuerte y al mismo tiempo tierna. Sos un Jerry Lewis, vi una cosa de mimo muy incorporada y eso que tenés como un sex appeal en tu cara, sos hipnótico. A pesar de que la bailarina se mostró divina, te miré todo el tiempo a vos”. De pie, la One puso un diez. “Aprendan lo que es el arte. ¡Basta con el decorado!”, exclamó.

Su esposa no dejaba de llorar ante cada devolución del jurado. Maxi recordó a su papá, el actor argentino radicado en Uruguay que ya tiene 86 años, y le dijo a Moria que para él era un honor toda la devolución que le hizo. Finalmente, llegó el turno de Marcelo Polino. “Fue una alegría y un placer, lo descubrí actuando con Antonio Gasalla en Mar del Plata, a mí no me sorprendió, yo ya sabía que iba a ser bueno. Voy a poner la nota más alta que estoy poniendo hasta el momento: un cinco”, afirmó con la paleta en alto.