Miles de personas presenciaron el pasado viernes el vistoso y coreografiado desfile militar que conmemora la entrada en vigor de la Constitución de la India, aprobada el 26 de enero de 1950 tras su independencia del Imperio Británico en 1947.

Rajpath, el bulevar del ceremonial de Nueva Delhi, fue el lugar donde, año tras año, se escenifica el poder militar y el patrimonio cultural del país. El presidente indio, Draupadi Murmu, contó con Emmanuel Macron, presidente de Francia, como invitado de excepción, tras la cancelación de Joe Biden, presidente de EEUU, a última hora. Ambos presidentes llegaron al desfile en el interior de un carruaje de ceremonial tirado por caballos de la época británica, desde el cercano palacio presidencial hasta el mirador, donde pudieron observar todo lo que acontecía.

El desfile, en el que se exhibieron columnas de tanques, vehículos de combate de infantería, sistemas de misiles tierra-aire de alcance medio o aviones de combate surcando el cielo, contó con la participación de miles de policías y militares, entre ellos más de 250 mujeres, que marcharon sobre vehículos, motocicletas e, incluso, camellos.

No fueron pocos los especialistas que dejaron imágenes más propias de acróbatas y trapecistas de circo que de una marcha militar, tal y como han reflejado las redes sociales. “Podría parecer un circo, pero es un desfile militar en la India. Realmente no sé qué pensar sobre esto. No inspira respeto”, dijo un analista de la cuenta de ‘X’, antes Twitter, @World_At_War_6, especializada en noticias, reportajes y análisis de guerra. “Nada inusual, solo un desfile militar en la India”, escribió por su parte el usuario @Sprinter99800.

La India persigue ser una nueva potencia regional en todos los aspectos y, para ello, está modernizando sus Fuerzas Armadas, y diversificando sus adquisiciones de defensa más allá de su proveedor tradicional, Rusia. En este contexto, la visita de Emmanuel Macron puso de manifiesto la intención del primer ministro indio, Narendra Modi, a escalar su imagen e influencia internacional. Estas ambiciones chocan, sin embargo, con las alertas de organizaciones de derechos humanos sobre la represión del Gobierno de Modi. Para el político, en la India ya ha empezado una "nueva era" basada en sus políticas nacionalistas.