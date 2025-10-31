La noche posterior a la carrera de Fórmula 1 en México no fue una más. En LAM (América) presentaron imágenes y videos que mostraban a Franco Colapinto, piloto del equipo Alpine, junto a Meri Deal, cantante uruguaya y exintegrante de Toco para vos, en el VIP de una discoteca exclusiva.

Pepe Ochoa compartió el material, que rápidamente generó rumores de romance y una ola de comentarios en redes sociales: allí aparecen Colapinto y Deal en una secuencia que incluyó charlas al oído, gestos de complicidad y un ambiente de evidente cercanía. Según relató el panelista, la cantante logró acceder al sector más exclusivo del boliche, donde se encontraban el piloto, el productor musical Bizarrap y otros invitados.

El primer video mostró a la pareja conversando de manera íntima, en lo que Ochoa describió como un inicio tímido que luego se volvió más audaz: “Le habló un poquito al oído y arrancaron medio timidones, pero él de repente puso sexta y ahí no chocó”, comentó.

Puede interesarte

A lo largo de la noche, las cámaras captaron un momento clave: el beso entre el piloto de carreras y la cantante que perteneció a la banda de cumbia uruguaya. El panelista detalló que ambos permanecieron juntos durante toda la velada, compartiendo abrazos y gestos afectuosos. Una de las fotografías difundidas mostró al piloto abrazando a la cantante desde atrás, reforzando la percepción de cercanía entre ambos. Finalmente, las imágenes los mostraron retirándose juntos del lugar, lo que alimentó aún más las versiones sobre el nacimiento de un posible romance.

La fiesta tuvo lugar el domingo por la noche, tras la participación de Colapinto en la carrera de Fórmula 1 en México. El evento reunió a varias celebridades en el VIP, entre ellas Bizarrap, quien, según los comentarios en el programa, habría presenciado la interacción entre el piloto y la cantante. La presencia de figuras del deporte y la música en un ambiente relajado contribuyó a que las imágenes cobraran mayor relevancia mediática.