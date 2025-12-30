El recién reinaugurado Hospital Regional de Alta Especialidad de Acapulco “recibió” la visita de tres mapaches en área de quirófano.

El avistamiento de mapaches en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Acapulco (HRAE Acapulco) activó los protocolos de seguridad y saneamiento, después de que personal de enfermería alertara sobre la presencia de estos animales el pasado sábado 27 de diciembre, según informó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Tres ejemplares de mapache fueron capturados por una empresa privada especializada, sin que se reportaran daños a pacientes, trabajadores de la salud ni a las instalaciones hospitalarias, según precisó el ISSSTE en su comunicado.

Tras la detección, el área de mantenimiento realizó una inspección preliminar y, de inmediato, solicitó apoyo externo para proceder a la captura de los animales acorde a los protocolos establecidos.

Una vez asegurados los mapaches, se ordenó el cierre temporal del área involucrada y se llevó a cabo una limpieza profunda junto con un proceso de desinfección integral, de acuerdo con lo señalado por el Instituto.

El ISSSTE detalló que, como parte de las acciones preventivas, se fortaleció la vigilancia en posibles puntos de acceso para fauna silvestre.

Se revisaron pasillos, puertas de servicio, azoteas y terrazas, además de confirmar el correcto manejo de residuos y el sellado en plafones y patios colindantes.

No se identificaron nuevas rutas de ingreso ni se detectaron daños estructurales, puntualizó el comunicado.

La presencia de fauna silvestre en la zona es considerada habitual por el ISSSTE, que también atribuyó la posible incursión de los mapaches a la instalación reciente de una feria con atracciones mecánicas en un predio vecino, hecho que pudo motivar el desplazamiento de los animales hacia el hospital.

El organismo subrayó que todas las medidas adoptadas buscan garantizar la seguridad sanitaria y operativa de la unidad médica, mientras se mantiene el monitoreo constante en las áreas sensibles del recinto.