Este lunes por la tarde, un lagarto apareció dentro del habitáculo del motor de un auto que se encontraba en la zona Dorrego y Balcarce, en barrio Candioti de la ciudad de Santa Fe.

Puede interesarte

Efectivos de la policía capitalina, en colaboración con la Dirección de Zoonosis, trabajaron para rescatar al reptil que, al no poder salir del espacio debajo del vehículo, fue atrapado con la ayuda de implementos especiales.

Posteriormente, el animal fue enjaulado para ser trasladado a su hábitat natural, evitando cualquier riesgo para el mismo.