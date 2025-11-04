Santa Fe
Sorpresa en barrio Candioti: apareció un lagarto en un auto, lo rescataron y lo devolvieron a su hábitat
Ocurrió en el cruce de las calles Dorrego y Balcarce, en la ciudad de Santa Fe.
Este lunes por la tarde, un lagarto apareció dentro del habitáculo del motor de un auto que se encontraba en la zona Dorrego y Balcarce, en barrio Candioti de la ciudad de Santa Fe.
Efectivos de la policía capitalina, en colaboración con la Dirección de Zoonosis, trabajaron para rescatar al reptil que, al no poder salir del espacio debajo del vehículo, fue atrapado con la ayuda de implementos especiales.
Posteriormente, el animal fue enjaulado para ser trasladado a su hábitat natural, evitando cualquier riesgo para el mismo.
