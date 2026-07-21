El lunes 20 de julio, la 22° gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada por Telefe entregó el versus que el público venía anticipando desde hacía semanas: Emanuel Di Gioia y Solange “Sol” Abraham, los dos ex participantes de la edición 2011 del reality, quedaron frente a frente ante el veredicto de la gente. El conductor Santiago del Moro abrió la noche con seis jugadores en placa —en una votación de carácter negativo— y fue despejando el camino, nombre por nombre, hasta que no quedó otra posibilidad que ese duelo.

La placa inicial la integraban Di Gioia, Abraham, Yisela “Yipio” Pintos, Yanina Zilli, Sebastián Cola y Matías Hanssen. Antes de dar inicio a la dinámica de salvación, Del Moro dedicó un momento al subcampeonato de la Selección Argentina en el Mundial 2026 y convocó a los participantes a un minuto de aplauso para el equipo. “Siempre con la Selección. Los muchachos dieron todo, felicitaciones. ¡Infinitamente gracias!”, expresó el conductor.

El primero en bajar de placa fue Hanssen, con apenas el 0,2% de los votos negativos del público. Lo siguió Cola, con el 0,5%, y la dinámica comenzó a tomar forma. La tercera salvada fue Zilli, con el 0,7%, quien celebró con su ya conocido estilo: se sacó la ropa frente a las cámaras y se lanzó a la pileta climatizada. “Pobrecitos los que tienen que aguantar a la Zilli una semana más acá. Pensé que me iba, pero la Zilli sigue acá”, dijo al volver al living.

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Con Zilli a salvo, quedaban cuatro jugadores en placa: Di Gioia, Abraham, Yipio y la propia Zilli hasta ese momento. La cuarta en salvarse fue Yipio, con el 1,3% de los votos, lo que terminó de armar el escenario que todos esperaban. Sol y Emanuel quedaron solos, frente a frente, a la espera del resultado final.

La tensión dentro de la casa alcanzó un nivel que pocos anticipaban. Pese a los meses de rivalidad y distancia estratégica que los habían separado, Emanuel se acercó a Sol antes de que Del Moro leyera el veredicto y le dio un abrazo. El gesto sorprendió a los presentes y quedó como uno de los momentos más impactantes de la noche. Luego llegó el anuncio.

Di Gioia fue eliminado con el 55,3% de los votos del público, contra el 44,7% de Abraham. Después de 148 días de competencia, el mecánico oriundo de San Martín cruzó la puerta dorada visiblemente emocionado. “Fue un camino recorrido zarpado, gracias por ser parte de esto. Lo hago por mi hija, que es lo mejor que tengo y está afuera, así que ya gané”, dijo antes de despedirse. Tanto Sol como Cinzia Francischiello, pese a las diferencias acumuladas con ambos, se acercaron a abrazarlo. “Chau, que la pasen bomba, a meterle mecha”, cerró Di Gioia.

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La historia entre los dos dentro de Gran Hermano Generación Dorada tuvo varios capítulos. Al inicio formaron una alianza natural por conocerse de la edición de 2011, que luego se amplió hasta el grupo “F4”, junto a Eduardo Carrera y Cinzia. La fractura llegó cuando Sol viajó de intercambio a La Casa de los Famosos: durante su ausencia, Emanuel y Eduardo comenzaron a planear el juego sin ella. Cuando Abraham regresó, el vínculo no se reparó. La modelo se alineó con Edu y Di Gioia quedó al margen. Sol les había exigido a sus aliados una actitud más confrontativa, algo que Emanuel descartó asumir.

Aun así, la ruptura nunca fue total en lo personal. Di Gioia la apoyó en el versus frente a Titi Tcherkaski, y Abraham lo respaldó cuando él reveló el maltrato que sufrió por parte de su padre. Esa tensión entre la rivalidad dentro del juego y el respeto personal fue el hilo conductor de su relación durante toda la competencia.