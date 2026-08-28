La participación de Valentina Pergolini en Popstars no pasó desapercibida. La hija de Mario interpretó Baby One More Time y superó las primeras dos etapas del concurso frente a las cámaras. Sin embargo, habría recibido otra propuesta que le interesó más.

"Valentina Pergolini es la primera baja de Popstars. Después de un mes y medio de grabaciones, fue convocada por otros proyectos", contó Naiara Vecchio en Los Profesionales con Flor. Según la colega, la hija de Mario grabó escenas de la tercera temporada de En el Barro y abandonó el rodaje del reality.

"Después de un mes y medio de grabaciones, fue convocada por otros proyectos", contó Naiara Vecchio sobre la hija de Pergolini.

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"Ella eligió En el Barro para impulsar su carrera como actriz y por algunas diferencias con la producción, Valentina no va a seguir", reveló Naiara Vecchio. Justamente, su padre, Mario Pergolini, había bromeado con que no estaba enterado de la participación de su hija en el reality y, encima, con que estaban compitiendo en el horario prime-time.

Este jueves, Valentina Pergolini volvió a verse en la pantalla de Popstars, en la tercera etapa del concurso frente a las cámaras y los jurados. Ángela Torres la mandó al frente y reveló ante todos que era la hija del famoso conductor. "Acá vengo a hacer la mía", expresó la joven y aseguró que quiere ganarse su lugar en el medio por su propio mérito.