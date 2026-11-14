Un insólito episodio ocurrió este sábado 14 de noviembre en Brasil, cuando una familia desembarcó de un avión y olvidó a su hijo de aproximadamente siete años dentro de la aeronave. La situación fue advertida por personal de la compañía aérea, que debió activar un procedimiento especial para asistir al menor.

El hecho tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional Salgado Filho, ubicado en Porto Alegre, y fue protagonizado por pasajeros de un vuelo de LATAM Airlines.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el niño permaneció dentro del avión después de que el resto de los pasajeros completara el desembarque. La tripulación detectó su presencia y dio aviso al comandante.

La situación generó una comunicación poco habitual entre el piloto y la torre de control, que quedó registrada en una grabación difundida posteriormente.

El insólito mensaje del piloto a la torre de control

"Una familia desembarcó y olvidó a su hijo a bordo, de aproximadamente siete años. Necesito que un despachador venga, por favor", informó el comandante a los controladores aéreos.

Tras recibir el aviso, el personal del aeropuerto coordinó la intervención de un representante de la aerolínea para asistir al niño y acompañarlo hasta reencontrarse con sus familiares.

De acuerdo con la comunicación radial, los padres ya se encontraban en la zona de llegadas cuando se advirtió que el menor seguía dentro del avión.

Sin embargo, no podían regresar directamente a buscarlo debido a las restricciones de seguridad del aeropuerto, que impiden que los pasajeros vuelvan a ingresar por sus propios medios a las zonas restringidas una vez que las abandonaron.

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La grabación que permitió conocer el episodio

La conversación entre el piloto y la torre de control fue captada por el canal especializado Spotter SBPA Live, que registra comunicaciones y movimientos de aeronaves en el aeropuerto brasileño.

La grabación permitió conocer cómo se desarrolló el procedimiento para asistir al menor, cuya presencia habría sido advertida por una integrante de la tripulación de cabina.

Por el momento, no trascendieron las circunstancias que llevaron a la familia a abandonar el avión sin advertir que el niño había quedado atrás. Tampoco se difundieron detalles sobre la identidad de los involucrados.

El episodio llamó la atención por lo inusual de la situación y por la intervención que debió realizar el personal aeroportuario para facilitar el reencuentro entre el menor y sus padres.