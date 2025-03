La China Suárez dejó a sus seguidores de Instagram sin palabras al mostrar la extraña manera en la que sorprendió a su pareja. La actriz se metió en una valija y fue llevada por sus amigos hasta la casa del futbolista, quien quedó sin palabras al abrir la maleta y ver a su novia en su interior.

En el video que compartió en las redes sociales muestra cómo sus amigos ingresaron a la propiedad de Icardi con el equipaje y le explicaron que era un regalo. Después de constatar que se trataba de algo muy pesado, Mancha, muy cercano a la China, aclaró: “Se rompió el cierre japonés, bah, chino”. Acto seguido, abrió la valija y mostró a la artista en su interior. Mauro no ocultó su sorpresa y estalló en risas.

Esta no es la primera vez que la China sorprende al jugador de fútbol. En San Valentín, la actriz se encargó de compartir en sus historias un video del regalo que le hizo para esta fecha tan especial.

Icardi compartió su emoción por el obsequio en Instagram reposteando la grabación con la balada You´re still the one de Shania Twain. Ahí se pudo ver cómo la actriz había decorado el techo de la habitación con globos de corazones rojos. En la cama, la arista esparció pétalos de rosas y fotos en formato polaroid.

💥China Suarez, Icardi'ye sürpriz yapmak için bavulun içine girdi. pic.twitter.com/qJBrqpnzRF — Posta Magazin (@PostaMgzn) March 2, 2025

Justo debajo de la publicación, el de Galatasaray texteó “Gracias” y arrobó a su pareja junto al emoji de carita enamorada y un corazón en llamas. Aunque fue un festejo sencillo y muy íntimo, más tarde la pareja realizó una cena romántica que también compartió en sus redes.