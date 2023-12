Cerca de las seis de la mañana de este miércoles, el animal entró corriendo al lugar y una empleada, después del susto inicial, lo encerró en un depósito y dio aviso a Defensa Civil, cuyo personal después pudo intervenir para trasladarlo a la granja Esmeralda.

La aparición de un ciervo en medio de la ciudad generó sorpresa este miércoles bien temprano a la mañana. Cerca de las seis, el animal entró corriendo y algo asustado a una cochera privada ubicada en Francia y Montevideo, junto a una estación de servicio. Una empleada actuó rápidamente y logró encerrarlo en un depósito antes de dar aviso a Defensa Civil.

“Como a las seis menos veinte, pasó corriendo y entró a la cochera privada. Una empleada le abrió un depósito y lo encerró ahí, le puso agua. Vinieron enseguida, le ataron las patitas, que estaban un poco lastimadas, y lo pudieron sacar”, relató una playera de la estación de servicio.

Por el momento se desconoce cómo llegó el ciervo hasta esa zona en medio de Rosario y de dónde venía. De hecho, una usuaria reportó que vio a un animal de similares características en pleno centro, en Urquiza y Dorrego, aproximadamente una hora antes de la aparición en la cochera. Sospechan que puede ser el mismo.

Algunos videos grabados en el estacionamiento registraron al ejemplar corriendo a toda velocidad entre los autos. Incluso, varios vecinos tuvieron que esperar para sacar sus vehículos hasta que personal especializado arribó al lugar, estudió la situación y lo rescató para llevarlo a la granja Esmerlada, la reserva de fauna salvaje de Santa Fe.

La misma chica explicó que una compañera que entraba a trabajar a esa hora lo vio y se asustó porque no sabía de qué se trataba: “Parecía un perro pero no era. No hizo nada, solo saltaba y corría”.

Se trata del segundo ciervo perdido avistado en zonas urbanas esta semana, ya que el martes se produjo un hallazgo similar en la zona de Puerto Gaboto. Ambos animales fueron trasladados a la misma granja.