La nueva temporada de Gran Hermano (Telefe) vivió una de las noches más emotivas hasta el momento. Andrea tomó la decisión de abandonar la casa más famosa luego de preocuparse por su salud y generó conmoción entre sus compañeros del certamen. Esta determinación fue una sorpresa para el resto de los participantes, ya que la oriunda de San Cristóbal se había posicionado como una jugadora fuerte y muy querida en las redes sociales.

Santiago del Moro, a los pocos minutos de comenzar el programa, mostró un sobre de color rojo y leyó las razones por las cuales la profesora de gimnasia dejó el programa para siempre. “Esto no tiene nada que ver con el juego, hay una jugadora que hace varios días que viene con una cuestión de salud, obviamente que cuando a los chicos les pasa algo en la casa lo primero que hacen es llamar a un médico”, comenzó diciendo el conductor de Telefe.

“Los médicos la chequearon, estaba todo bien, ella se siguió sintiendo mal y pidió hoy abandonar el juego. Es triste porque es una gran protagonista de esta casa, de esta edición. Estoy hablando de Andrea”, agregó Santiago, lo que provocó que la audiencia quede en shock. Luego de estas palabras dio detalles del estado de salud de la joven: “Ella tuvo un aneurisma cerebral, tuvo tres operaciones, le quedaron algunas secuelas, pero ella vivió una vida relativamente normal en los últimos años. Antes de entrar se hicieron todos los análisis y estaba todo bien, pero lo que es cierto es que ella hace unos días empezó a decir que tenía un dolor de cabeza, llegó a una instancia en la que los dolores le recordaron a un momento en la que ella lo pasó muy mal”.

La principal razón por la que deja la casa es el miedo que siente de que vuelva a sucederle. Dentro del reality, los jugadores se estaban preparando para una nueva gala de nominación, por lo que, minutos antes de iniciar de manera oficial esta noche, Big la llamó al confesionario para que hable con el público antes de retirarse de la pantalla chica.

Embargada por la emoción y al borde de las lágrimas, dijo: “Estoy bien, pero hay una alarma en mi cuerpo y siento que no estoy a la par de mis compañeros, me están costando mucho las pruebas del líder, las pruebas del súper, siento que los puedo llegar a defraudar a ellos porque me está pesando el dolor”. Y agregó: “Si bien me encanta jugar quiero hacerlo al ciento por ciento y no estoy al cien”.

Con la intención de apoyarla en esta decisión, del Moro le habló del gran papel que hizo durante el tiempo que estuvo dentro: “Fuiste una jugadora fundamental, te vas a ir por la puerta grande porque Big no te está echando, entendemos que es una situación que excede las ganas“. Esta noticia fue una gran sorpresa para el resto de los habitantes de la vivienda, por lo que sus reacciones fueron de lo más genuino de la temporada.

El encargado de compartir la noticia con el resto de la casa fue Santiago y en el momento en el que las palabras salieron de su boca las lágrimas llenaron los ojos de todos los jugadores que no tardaron en correr a abrazar a Andrea, que salía acongojada y pidiendo perdón del confesionario. “Gracias a todos porque a pesar de todas las diferencias, fuimos una familia durante un mes”, fue todo lo que logró decir una vez que la emoción se apoderó de ella.

Luego de una sentida despedida de cada uno de los miembros de la casa y del conductor, abandonó por la puerta grande la casa de Gran Hermano rodeada por los aplausos de sus compañeros.