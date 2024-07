En un vivo de TikTok por la noche del miércoles, se produjo una pelea verbal durísima e impensada. Por un lado estaba Gastón Trezeguet, el histórico exjugador de Gran Hermano (Telefe) que se convirtió en uno de los panelistas y productores del ciclo. Por el otro, Juliana “Furia” Scaglione, la gran estratega de esta edición, que se quedó con las ganas de más.

La entrenadora deportiva insultó al mediático durante una charla que tenían en las redes, lo maltrató al aire luego de que el panelista le ofreciera trabajo y cortó el vivo que estaban haciendo. Fue tan sorpresivo que Trezeguet quedó en shock.

Cómo fue la violenta pelea verbal entre Furia y Gastón Trezeguet

Durante el vivo de TikTok que propusieron los dos desde sus cuentas la conversación terminó derivando en un reproche de Furia a Gastón por la manera en la que Telefe manejó la final de ese momento. Trezeguet no pudo ganar, pero sigue siendo recordado como uno de los mejores jugadores de la historia.

“Hacete el boludo”, le comentó Furia, cuando discutían sobre la dinámica de lo que los dos vivieron tras bambalinas con Telefe. “No, a mí me decían que como la gente no entendía el juego porque era el primero, entonces me odiaban. Eso me dijeron”, respondió Trezeguet.

Con un tono contundente, Furia se ofuscó. “No, me parece que tendría que haber ganado. Como yo, que salí primera, me pusieron sexta porque tienen ego y vos saliste cuarto (en realidad salió tercero) y agachaste la cabeza simplemente por laburo. Nada más. Cosa que yo no voy a hacer”, lanzó.

Atónito, el mediático se quedó sin palabras durante unos segundos hasta que pudo replicarle algo a la exjugadora. “Ah, entiendo lo que decís. Que ganaste y te bajaron a propósito”, devolvió. “Sí, es fraude. Todo el mundo lo sabe. No te hagas el pelotudo”, reprochó, con fuerza.

“Pero Juli, cómo lo voy a saber si no estoy ahí sentado contando los votos”, se justificó Trezeguet. “Trabajás ahí adentro”, agregó la doble de riesgo, muy moleta por la charla cada vez más picante. “¿Me estás jodiendo?”, preguntó Gastón. “Nada, seguí siendo careta. Mañana en tu programa hablá mal de mí como hacés siempre cuando alguien se enoja con vos y listo”, lanzó y cortó la transmisión.

La ira de Juliana se dio luego de que la periodista Laura Ubfal, una de las más fervientes defensoras de la mediática en los debates del reality, anticipó que Telefe le rescindiría el contrato a la entrenadora deportiva en estos días.