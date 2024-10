En su programa radial Yanina 107.9 (El Observador), la conductora comenzó diciendo: "A ver... pongámonos en contexto. ¿Qué te voy a creer, papita? Si mentís desde el día que entraste al reality".

"¿Sabés cuál es mi único problema con vos, Romina Uhrig? Que sos chorra, que sos corrupta, que fuiste ñoqui. Que estuviste empleada en la intendencia de tu marido, que después fuiste diputada, que tuviste la indecencia de decir que no sabés para qué fuiste, que te puso tu marido pero que te ocupabas de los comedores", continuó.

"Y a mí, cuando escucho todo eso, me da vergüenza. Porque eso es ser chorro, es ser corrupto. Y es agarrar laburos para los que uno no está capacitado. Y yo con la gente K, que es corrupta, como vos y tu marido, porque los dos están denunciados, los dos fueron funcionarios públicos, tienen que dar explicaciones del patrimonio, de lo que hicieron y cómo chorearon", afirmó.

Por otro lado, agregó: "Yo no soy mala, tu problema es que digo la verdad. Tu problema es que me llega la data. Cuando ayer empezaron las notas, me empezaron a escribir dos chicas de Moreno que me hablan siempre, con nombre y apellido, las causas, son las que me mandaron los recibos de sueldo de ella, lo que ganaba, contándome la posta".

Además, criticó su forma de vivir: "La mina sigue viviendo en Alta vista, ella dice que es alquilado, la casa parece que es de un testaferro y no es alquilada. Igual, todo lo hablé en potencial, porque las conozco, estas encima de ser chorras, después van y te hacen un quilombo".

"¿Qué te vamos a creer? ¿Que te separaste de (Walter) Festa? Si en la casa dijo que era manicura, que no tenía plata para mantener a las hijas y que sufría violencia económica. Salió en la casa, tenía una mansión en Alta Vista, la esperaba el tipo con globos, y él dijo que no estaba separado. Fue al Bailando con el tipo ahí parado y llevaba bandejas de comida para todo el mundo", siguió.

— TRONK (@TronkOficial) October 15, 2024

"Después, nos enteramos de la causa, tuvo el tupé de venir LAM y decir que la causa era inventada. Es una denuncia por corrupción, hay terrenos, hay testaferros, hay guita, hay cuentas. No llores, má, andá a la Justicia y demostrame que no sos chorra", detalló.

Por otro lado, hizo una fuerte confesión contra la exhermanita y sentenció: "Y agradecé que no digo todo lo que me llega de vos en Moreno, ¿sabés por qué no lo digo? Porque me da vergüenza por la gente de Moreno".

A pesar de haber hecho su descargo en su programa radial, también habló sobre el tema en LAM (América TV), ya que la exdiputada no quiso dar detalles sobre las denuncias que tiene en conjunto con Walter Festa en el streaming de Se Picó (República Z).

Sin embargo, Romina le terminó dando una nota al ciclo de Ángel de Brito para contar por qué demandó a su expareja por la cuota alimentaria de su hija. Más tarde, tildó al programa de que "la extorsionaron" para dar la entrevista, y Yanina dio su segundo descargo del día: “Esta chica, además de ser corrupta y estar imputada, es sorda, zorra y mentirosa”.

“Ella para zafar de la situación dijo que la extorsionaron. Loca, dejá de mentir. ¿A quién carajo le importa que vengas al piso si sos mitómana? Por favor, no existís. Saliste de la casa de Gran Hermano. Tenés cuatro marcas pedorras en Instagram”, señaló.

Finalmente, Yanina Latorre concluyó: “Dejate de joder. No estás conduciendo, no sos panelista. No servís para nada. Y mi único problema con vos es que sos corrupta K. Porque con tu marido están imputados, estás en la causa y dijiste que era mentira”.

Qué dijo Romina Uhrig contra LAM y Yanina Latorre

Romina Uhrig inició un descargo en contra de LAM (América TV) y de Yanina Latorre luego de que revelaran la denuncia que le hizo la ex Gran Hermano (Telefe) a su expareja Walter Festa.

En el día de ayer, el programa conducido por Ángel de Brito mostró una nota que le hicieron a la exdiputada donde contaba los detalles de esta causa que le inició al padre de su hija por la manutención. En ese momento, la panelista aseguró que: "Ella no está separada pero el problema es que él está muy complicado con el tema de corrupción y ella hace toda esta pantomima para no quedar pegada".

A raíz de estas declaraciones fue que la exdiputada hizo un mea culpa de haberle brindado la primicia. Incluso, reveló que se dio cuenta de este error apenas terminó de hablar: "Pedí por favor que no pasen la nota. En ese momento no sé que me pasó, empecé a hablar y hablar... no me gusta estar ventilando mis cosas. Prefiero que me critiquen, pero callarme la boca".

Además, apuntó directamente contra Yanina Latorre en Se picó (República Z): "No tiene un límite esta mujer, dijo cosas espantosas. Todo llega en la vida, sigo confiando en Dios. La verdad con lo que dijo, no puede tener tanta maldad, es una mujer mala. No tiene idea de nada. Dijo que tenía una fundación, que sigo con Walter, que estoy mintiendo... dijo que se lo dijo gente y seguro se lo inventó ella".

"Tiene tanto odio, ¿qué carajo le pasó en la vida para que tenga tanto odio? Yo jamás le he hecho nada, y no sabe cómo la vengo remando. No me quiero poner mal pero me cuesta creer que la gente sea tan mala", concluyó Romina Uhrig entre llanto.