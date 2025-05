La angelita al escuchar lo que dijo Dalma, Latorre le dijo de todo: "Amor, sos hija de un tipo que era pedófilo, se acostaba con chicas de catorce años cubanas, se drogó toda la vida y nunca reconoció a un hijo. Ustedes se mataron entre todos porque tu papá no pudo generar amor".

"No sé por qué te afecta, yo hablo de tu papá, no de vos. ¿Qué tiene que ver un cuerno con lo que opino de un tipo que me parece nefasto? Habrá sido uno de los mejores jugadores de fútbol, pero como persona pública se acostaba con menores y lo hicimos tema todos", agregó.

Pero Dalma decidió llamar en vivo al programa y realizar un fuerte descargo: "Quiero aclarar que nunca la llamé a Yanina. No llegue a llamarla. No era para arrepentirme, sino al contrario, lo sostengo. Esto es un descargo. Yo no sé si me escuchó a mí. Yo nunca le dije cornuda".

Puede interesarte

A lo que Yanina respondió: "Lo repetiste tres veces en el descargo y me dijiste mala persona y yo con vos nunca me metí ni dije nada ni bueno ni malo de vos. Me pareces un diez. Sos una gran madre, a tu mamá la banco. Pero soy tan honesta que te digo lo que pienso de tu papá, pero a vos no te critiqué nunca. Como sos la hija de Maradona, la gente te chupa las medias".

"Yo no estoy juzgando lo que a vos te pueda parecer mi papá porque no puedo hacer nada. A lo que yo voy es que genera una fiaca que quieran tirarse un carpetazo. Cada vez que vos tenés que hablar algo mío, decís 'tu papá...'. ¿Me estás jodiendo?", respondió Dalma.

Puede interesarte

Fue entonces que Maradona fue por más y añadió: "Estás hablando de mí, no de mi papá. No es la primera vez, con Adorni pasó lo mismo. Me parecía raro que dijera que no sabía quién era Maradona, te guste o no, sabés quien es. Te dicen 'tenés algún problema con Dalma' y decís 'no, la mejor'. Después en la radio decís otra cosa. Me rompe los huevos. No me decís nada en la cara. Vos pretendés que yo diga algo de mi papá que no voy a decir".