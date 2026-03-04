La pantalla de Eltrece se convirtió nuevamente en un ring televisivo. Durante la emisión de este martes de La Mañana con Moria, las panelistas Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón protagonizaron una de las discusiones más violentas de lo que va del año. El detonante fue el análisis de la reciente absolución de Andrea del Boca en la causa "Mamá Corazón", un tema que divide aguas en el equipo de la "One".

"Sos insoportable": El insulto que detonó el escándalo

La tensión comenzó cuando Cinthia Fernández cuestionó con dureza los manejos de los fondos públicos destinados a la ficción de Del Boca, a pesar del fallo judicial favorable a la actriz.

El conflicto se dio porque Fernández acaparaba el diálogo con Juan Pablo Fioribello esgrimiendo argumentos reiterativos, hasta que el mismísimo letrado llegó a ironizar con que él sí era letrado, y por eso Callejón se defendió del agravio: “Naza quiere hacer una pregunta”.

Cinthia Fernández sacada contra Fernanda Callejón.

Cinthia: -¡Pero qué pesada que sos! ¡Sos insoportable!

Fernanda: -¿Cómo me vas a decir eso?

Cinthia: -Alguien te lo tiene que decir.

Fernanda: -Naza está esperando a hacer una pregunta.

Cinthia: -Vos no vas a ningún lado con tu pregunta. Nunca redondeas ni vas a la repregunta. Dejame de jo...

Fernanda: -Yo trabajo como quiero, y vos trabajás como querés.

Cinthia: -Qué pesada que es. Por favor.

Fernanda: -Dejá que Naza quiere hacer una pregunta.

Cinthia: -Andá... Autorreferencial, “que yo soy actriz”. Dejate de romper las pelo... Sacás de quisio a un muerto.

Fernanda: -Respetame como te respeto yo.

Cinthia: -No me estabas respetando. Por eso te contesto así, porque me hinché...

Todo eso frente a un panel que estaba anonadado, sin poder asimilar la violencia con que María Fernanda Callejón y Cinthia Fernández se hablaban, y Nazarena Di Serio se agarraba la cabeza de indignación. Todo terminó cuando Moria Casán le dio la palabra a Nazarena.

Todo esto sucedió frente a un panel que estaba anonadado, sin poder asimilar la violencia con que María Fernanda Callejón y Cinthia Fernández se hablaban.

Un conflicto con historia

Este no es el primer choque entre ambas. El historial de enfrentamientos en el ciclo de Moria Casán viene sumando capítulos desde enero, cuando se cruzaron por la figura de Ángel de Brito. En aquella oportunidad, Callejón había tildado a Fernández de "buchona" tras una filtración de un chat grupal, lo que quebró definitivamente la relación profesional entre las dos.

Moria Casán, fiel a su estilo de "Lengua Karateca", observó el duelo con una mezcla de ironía y autoridad. Si bien la conductora suele disfrutar de la dinámica de su panel, en esta ocasión tuvo que intervenir para que la discusión no pasara a mayores, luego de que Callejón amenazara con abandonar el estudio.

El "show" de la tarde parece no tener techo en cuanto a conflictividad. Mientras la audiencia sigue de cerca estos cruces, queda flotando la duda de cuánto tiempo más podrá sostenerse una convivencia tan erosionada en un equipo que, lejos de debatir ideas, parece haberse convertido en un campo de batalla de egos y facturas pendientes.