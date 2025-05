A las autoridades del canal de cable no les gustó que contara en otro medio la noticia. No la dejaron entrar a retirar sus pertenencias.

Luciana Elbusto perdió el trabajo y consiguió uno rápidamente. "Me dijeron como que tenía prohibida la entrada al canal", contó la periodista en un móvil con Ángel de Brito para LAM luego de que en NET TV no la dejaran ingresar. Lo que inició como una entrevista, terminó con el cierre de un contrato para ser la nueva angelita.

El cronista de LAM, Santiago, detalló junto a Luciana a su lado sobre lo que generó el escándalo con la relación amorosa "prohibida" con Diego Brancatelli, casado con Cecilia Insinga: "Licencia forzosa. No puede ir a buscar sus cosas y ni siquiera la dejan hacer pis. Una vecina solidaria puso su losa a disposición".

Luego, fue la propia Luciana Elbusto la que contó detalles. "Estoy con frío, acampando. El viernes, Diego (Suárez Mazzea) pidió que me guarde hasta el lunes, que venga. Y el viernes, cuando salió en LAM, Diego dijo que necesitaba que venga, que se iba a Brasil. Hablamos el fin de semana, le dije que evaluaba mi situación y tema personal de mis horarios. Me dijo 'por favor andá'. 'Yo te voy, de última salgo por zoom', le dije. Y me avisan las autoridades que me quede tranquila y todavía no venga. Le digo 'estoy yendo, agarro mi ropa, el calzado' y me dijeron 'no, no, no podés entrar'. Me dijeron que tenía prohibida la entrada", relató.

"Molestó de entrada que el martes conté lo que me pasó y me dijo que se sintió incómodo porque le mentí en la cara. Yo le expliqué a todos que mentí porque no quería contarlo. Necesité mi tiempo. Y resulta que el miércoles estuve en lo de Yani (Latorre), que es competencia. Lo hablé bien... y le había prometido a Yanina hace mucho y faltaría a mi palabra", narró en torno al escándalo con Diego Brancatelli.

Ni lerdo ni perezoso, Ángel De Brito aprovechó para cerrar contrato con Luciana Elbusto. La invitó a que viaje hacia su programa para firmar el acuerdo que la vincula como la nueva angelita de LAM. La periodista aceptó la propuesta y se subió a su auto con el cronista para dirigirse a América TV.

Allí, Ángel recibió a Luciana, la abrazó cálidamente y ella saludó a cada una de las panelistas y a la propia Pamela David, que estaba sentada en el living de este lunes 19 de mayo. A continuación, el conductor le dio el contrato para que lo leyera y luego lo firmara.

"Leelo tranqui y después lo vas a firmar. ¿Mañana podés empezar?", preguntó Ángel. "Sí", contestó Elbusto. "Está escaneando el contrato", tiró Pamela David ante la sonrisa de Luciana que estaba feliz por ser parte del programa de América TV.

"Entrás en las ligas mayores", le dijo De Brito, contento también del acuerdo al que llegó con Luciana Elbusto junto al equipo de producción del programa de chimentos. De inmediato comenzaron a tirar los nombres de un posible programa para la periodista: "Elbusto del espectáculo", "Elbusto es mío", "Elbusto de América", "Pasó en Elbusto", "Elbusto a la tarde", "Elbusto Social Club".