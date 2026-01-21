La transmisión en directo de LAM (América TV) desató una tormenta mediática cuando Verónica Ojeda irrumpió furiosa por teléfono para enfrentar a Marisa Brel. El motivo: una versión sobre su embarazo con Diego Maradona que, según la expareja del Diez, la panelista volvió a sacar a la luz dos décadas después.

La tensión escaló apenas Verónica tomó la palabra. “Me llamaron todos para decirme que Marisa Brel estaba hablando de mi persona y de una persona que ya no está en este mundo, que es el padre de mi hijo. Y que dice mentiras. Mentiras”, enfatizó, enojadísima, dejando claro el profundo malestar familiar que provocaron las palabras de la periodista.

Todo comenzó cuando la panelista recordó al principio del programa una información que dio en Los profesionales de siempre (El Nueve), el ciclo que conducía Viviana Canosa hace dos décadas, que terminó en un juicio que le inició Maradona a ella por un millón de dólares. En aquel momento aseguró que el astro del fútbol, que recién estaba empezando su noviazgo con Ojeda, anunció que iba a volver a ser padre con su, por entonces, flamante su pareja. Según la periodista detalló, esa situación terminó en un escándalo familiar.

Brel, lejos de retroceder, recordó su experiencia ante las cámaras: “Tengo 30 años de trayectoria en televisión. Esa fiesta ocurrió, estaba toda tu familia. Yo hablé con mucha gente de ahí y vos sabés que es así”, sostuvo una de las flamantes incorporaciones del programa. Ojeda no ocultó su indignación y redobló la apuesta: “Vos no sos periodista. No tenés códigos, querida. Sos nefasta. Por eso nadie te quiere en el ambiente. Nadie, ningún compañero te quiere”, le espetó, furiosa.

En un intento por calmar las aguas, Brel aclaró su versión al aire: “Yo no dije que vos estabas embarazada. Yo dije que Diego anunció en una fiesta eso”, pero la respuesta de Ojeda fue tajante: “No quiero hablar con esta nefasta”.

La discusión alcanzó uno de sus puntos más delicados cuando Ojeda, afectada, pidió respeto por las madres: “Siendo una mujer a la que le costó ser mamá, que tuvo que alquilar un vientre para tener hijos, se tiene que apiadar de las mujeres. Un poco de respeto para las madres que realmente necesitan y les cuesta tener hijos”.

La repercusión familiar de la pelea no pasó desapercibida. “Tengo un hijo de 13 años que escucha y ve todo. Entonces un poco de respeto”, reclamó, aludiendo a Dieguito Fernando, fruto de su relación con Maradona.

En el trasfondo del escándalo, el entorno de Maradona volvió a quedar envuelto en disputas públicas y reproches cruzados, mientras Ojeda remarcó: “No te voy a permitir que hables de mi intimidad de hace 20 años y de lo que yo sufrí”.

El cruce dejó frases para la polémica y un pedido de disculpas final de Brel, quien reconoció en vivo el dolor que pudo causar el recuerdo de aquel episodio.

En noviembre del año pasado, la destitución de la jueza Julieta Makintach marcó un giro inesperado en el proceso judicial por la muerte de Diego Maradona. El jury de enjuiciamiento resolvió que Makintach ya no podrá ocupar cargos judiciales, luego de confirmarse su participación en un documental no autorizado sobre el caso.

Al tribunal de San Isidro fueron Verónica Ojeda y su hijo, Dieguito Fernando Maradona. Frente a los periodistas, Ojeda compartió: “Gracias por el apoyo, Dieguito quiso venir para hacer justicia por su papá, fueron cinco años de mucha lucha de la familia”, declaró a la prensa, haciendo hincapié en el esfuerzo sostenido desde el entorno más cercano a Maradona.

La expareja del ídolo remarcó la importancia del fallo: “Me parece que hoy estamos todos para que esta jueza pague todo lo que tenga que pagar, por eso estamos acá”, manifestó Ojeda, dejando clara la expectativa de la familia.

Sobre la reanudación del juicio por la muerte de Maradona, Ojeda expresó su esperanza de que el proceso tenga continuidad: “Estamos esperando que por favor se haga el juicio por la muerte de Diego el 17 de marzo. Les agradezco a todos porque sin ustedes hoy no hubiéramos estado acá”.