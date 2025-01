La hija de Michael Jackson, Paris Jackson, habló en profundidad sobre la lucha contra las adicciones que lleva a cabo hace cinco años.

“Hola, soy PK (Paris Katherine), alcohólica y adicta a la heroína”, escribió a sus más de cinco millones de seguidores de Instagram la joven de 26 años, quien grabó un conmovedor video para hablar del tema.

En las imágenes se la puede ver en momentos de consumo. “Hoy se cumplen 5 años de estar limpia y sobria de todas las drogas y el alcohol. Decir que estoy agradecida sería un eufemismo. La gratitud apenas rasca la superficie. Es porque estoy sobria que hoy puedo sonreír. Tengo que hacer música. Tengo la oportunidad de experimentar la alegría de amar a mis perros y gatos”, manifestó.

Su padre, Michael Jackson, murió en 2009, cuando ella tenía solo 11 años. Era criada por su padre, ya que su madre, Debbie Rowe, exasistente del artista, había renunciado a su tenencia.

A los 15 años tuvo una sobredosis de analgésicos y se cortó las muñecas. Ese fue solo uno de los múltiples intentos de suicidio que tuvo a lo largo de su difícil adolescencia, marcada por las adicciones y los excesos. "Traté de suicidarme muchas veces. No podría soportarlo más", había dicho Paris por ese entonces.

La hija de Michael Jackson hoy celebra que pudo salir adelante y que vuelve a sonreír. En diciembre se comprometió con su novio, Justin Long, y en su video mostró cómo ahora disfruta de su vida.

“He descubierto que la vida sigue sucediendo, independientemente de si estoy sobria o no, pero hoy tengo que aparecer para ello. Aquí hay una pequeña foto de lo que ha sido posible debido a mi sobriedad, y Dios mío, no puedo creer que casi me lo perdí todo. Gracias”, concluye el posteo.