La actriz estadounidense Tori Spelling, conocida por su participación en la serie 'Beverly Hills 90210', reveló que nunca consume agua pues le produce "nauseas instantáneas". Desde su punto de vista, la aversión tiene origen psicológico y está relacionada con su temor a ser envenenada.

"No bebo agua. Y cuando digo que no bebo agua, no bebo agua. ¿Cómo sigo viva? Nadie lo sabe. Soy como un cactus: con solo regarme de vez en cuando, de alguna manera sobrevivo. Pero le tengo aversión. No sé qué es, simplemente odio su sabor", dijo la estrella televisiva en el último episodio de su podcast 'misSPELLING'.

"Ya sé, el agua no tiene sabor", continuó, al tiempo que se preguntó si el motivo de su rechazo sería "la falta de sabor", aunque luego procedió a descartar esa hipótesis porque ha probado con distintos tipos de agua y solo tolera ligeramente la gasificada. "Entra en mi boca y me da asco al instante. La bebo y siento náuseas al instante. Seguro que es psicológico. Tomo unos sorbos de agua y de repente tengo ganas de vomitar", refirió.

Miedo a ser envenenada

Spelling, de 51 años, aseguró que su miedo se desató intempestivamente, después de que su exesposo, Dean McDermott, demorara mucho en servirle un vaso de ginger ale, aunque luego aclaró que no lo culpaba por ello.

"No es específico de Dean, creo que es importante saberlo. Es como si cualquiera que tardara tanto tiempo, asumiríamos que se estaba envenenando", sostuvo. Atribuyó esta interpretación a una tendencia al drama heredada de su padre, el famoso productor de Hollywood Aaron Spelling.

La Clínica Mayo precisa que si bien no existe un consenso acerca de la cantidad de agua que requiere una persona diariamente, pues esto cambia en función de variables ambientales, en promedio, los hombres necesitan unos 3,7 litros de líquidos mientras que las mujeres precisan aproximadamente 2,7 litros. De esta ingesta, el 20 % puede estar contenido en los alimentos y el resto en bebidas.