Federico Ludvik, bailarín de 16 años, pasó a semifinales de Got Talent Argentina con una coreografía totalmente cruda sobre las drogas y la libertad que conmovió por completo al jurado.

El experto en la materia, Emir Abdul, explicó por qué la presentación de Fede en cuartos de final fue mejor que en la audición. “La vez anterior fue hermoso de ver pero lo de hoy fue una final porque pudiste demostrar todo lo que sabés hacer de una manera que se debe demostrar. A veces no encaja la música, la propuesta, pero hoy todo lo que hiciste fue acertado”, indicó.

Flor Peña continuó con más elogios hacia el participante.“Sos extraordinario porque ya lo habías hecho la vez anterior y ahora lo volviste hacer y más contundente. Sos un bailarín increíble y un gran intérprete, esas dos cosas juntas no suceden siempre, es más, suceden pocas veces”, le dijo la actriz al joven.

La devolución siguió con un análisis de Abel Pintos sobre Federico. “Te recordaba frágil, sensible e increíble. Me había quedado marcada la impresión de vulnerabilidad y un poco temía por vos cuando empezó la performance. Pero después mostraste una contundencia, y además de tu valentía, tu fuerza”, le aseguró el cantautor al participante.

Puede interesarte

“Me alegra mucho ver tu fortaleza, me alivia. Sos un ser fuerte y esa fuerza te va a permitir hacer todo el camino que soñás”, le dijo Abel a Federico.

“Sos una cosa muy seria. La verdad que me encanta lo que hacés y por momentos hacés que me olvides de que tenés 16 años. Es como ver a un alma que vivió muchas vidas bailando. Sos un bailarín que cuenta cuentos sin necesidad de pantallas y dibujitos. Hasta incomoda la crudeza con la que lo contás y no hay nada más artístico que incomodar y romper todo”, finalizó La Joaqui las devoluciones para el joven de 16 años.