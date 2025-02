Un fuerte cruce se vivió en la Cámara de Diputados durante el debate por la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso), cuando el diputado Esteban Paulón de Encuentro Federal habló sobre el discurso del presidente Javier Milei en Davos, que generó polémica por sus comentarios contra el colectivo LGBTIQ+.

Paulón, uno de los convocantes a la marcha de protesta contra los dichos del presidente, se dirigió al mandatario y a miembros de su gabinete de manera tajante: “Soy maricón y me la banco”.

"No vamos a volver a vivir entre 4 paredes como pretende Guillermo Francos, que vaya él" "Es mentira que se mutilan a niños, lo que se está mutilando son nuestros derechos".

En su intervención, Paulón afirmó: “Se cansaron de decir que era una marcha kirchnerista. No soy kirchnerista. Soy maricón y me la banco, y fui a esa marcha a convocar a la sociedad democrática argentina porque no vamos a volver a vivir entre cuatro paredes como pretende el jefe de Gabinete, Guillermo Francos".

En este marco, el diputado reivindicó la movilización y advirtió que no permitirán retrocesos en materia de derechos.

Críticas al discurso de Milei y comparaciones

Paulón cuestionó por qué Milei usó como ejemplo a una pareja de varones en su discurso, argumentando que “tenía claro lo que quería decir”.

En cambio, sugirió que el jefe de Estado podría haber mencionado casos como el de Gisèle Pélicot, cuyo marido fue condenado por drogarla y violarla, o el caso del cura Julio César Grassi, condenado por pedofilia, si su intención era criticar a los heterosexuales o al catolicismo.

Paulón también se opuso al anuncio del Gobierno nacional de prohibir los tratamientos de cambio de género para menores de 18 años.

El diputado denunció una campaña de “demonización” contra el colectivo travesti y trans, considerado el sector más vulnerable de la sociedad. Enfatizó que la única posibilidad que tienen es con el apoyo familiar y criticó las declaraciones de Milei sobre los equipos de acompañamiento a estos jóvenes.