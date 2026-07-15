El ingreso de Flor Vigna a La Casa de los Famosos México 2026 quedó marcado por un momento insólito durante su presentación oficial. En medio de la transmisión en vivo, la influencer protagonizó una caída que desató comentarios y risas tanto en el estudio como entre los seguidores del reality.

Mientras estaba sentada en el living del estudio, Flor Vigna se desplazó hacia el extremo del sillón que compartía con la conductora y terminó en el suelo, sorprendiendo a Wendy Guevara, quien conducía la transmisión. “¿Qué pasó?”, preguntó Wendy mientras la cámara captaba la escena.

Muy lejos de incomodarse, la propia Vigna explicó entre carcajadas: “Te digo que soy muy torpe”. El suceso no pasó de un susto y la bailarina aclaró que no sufrió ninguna lesión en ninguna parte de su cuerpo. Wendy Guevara aprovechó la situación para bromear sobre el desempeño de la también cantante: “Aún no entras a la casa y ya estás haciendo contenido”, comentó entre risas.

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La confirmación de Flor Vigna como la nueva habitante de La Casa de los Famosos México 4 generó revuelo entre seguidores del reality y del espectáculo argentino y mexicano. La influencer con una comunidad digital de más de 5,5 millones de seguidores, se suma a la competencia mexicana por un premio de 4 millones de pesos mexicanos..

El incidente, lejos de empañar la bienvenida, sirvió para mostrar el carácter relajado de la nueva habitante de la casa. La escena fue vista en el canal oficial de YouTube del reality de La Casa de los Famosos, donde la audiencia reaccionó de inmediato con mensajes de apoyo y humor.

Su desembarco en el programa fue anticipado por ella misma en sus redes sociales. “Ya estoy en México en mi camerino. Estoy como con un miedo lindo porque quedé seleccionada para un proyecto muy importante y va a ser muy masivo”, compartió Vigna en una historia de Instagram, antes de la presentación oficial en el ciclo televisivo.

Tras ser presentada oficialmente, Vigna confesó sus expectativas y sus características: “Sé que es un juego pero sé que no debo tomar las cosas personales, pero sí me las tomo personales. Sé que me voy a equivocar un montón, pero la vida se trata de eso, pero sin estrés”, aclaró la participante.

Flor Vigna inició su carrera en otro reality televisivo Combate, pero se consolidó tras conquistar dos veces el certamen Showmatch: Bailando por un sueño. Su participación en 2016 y 2017 la catapultó como figura en la escena del entretenimiento argentino y con el tiempo fue desarrollando diferentes facetas en el espectáculo.

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La presencia de la artista en México no es nueva. Este año, Vigna participó victoriosa en el espectáculo de boxeo Supernova, donde enfrentó a la influencer Alana Flores y le quitó el invicto. Ese triunfo le abrió nuevas puertas en México y la posicionó ante el público local televisivo y también en redes de influencers latinoamercianos, en semanas previas a su ingreso a la casa más famosa del mundo.

La expectativa en torno a su participación crece entre el público y los medios, que la señalan como una de las cartas fuertes para la nueva temporada. El clásico formato, que combina convivencia, estrategia y exposición mediática, pondrá a prueba a Flor Vigna, tanto en su experiencia en realities como en su capacidad de adaptación al contexto mexicano.

La nueva edición del reality de la cadena Televisa, comenzará este mes, exactamente el 26 de julio, el ciclo reúne a diferentes celebridades como Ernesto Laguardia, Karina Torres y Ximena Herrera. Las galas principales estarán al mando de Galilea Montijo, con Odalys Ramírez y Diego de Erice, mientras que Wendy Guevara y Ricardo Margaleff conducirán pregalas y posgalas.