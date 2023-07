“Nos pidió un drone, bandas elásticas, una carpa para armar un gimnasio en Casasol y viajes en avión. Le cumplimos en todo. Cobró el mes de mayo y hasta un premio especial por ganarle a Central Córdoba y a Huracán”, dijo el presidente tatengue. “Nos enteramos por la representación, Méndez nunca me llamó”, señaló Spahn.

Enrique Cruz

La sorpresa fue mayúscula y causó estupor porque justamente se da luego de una victoria amplia y con una producción muy buena del equipo, quizás la mejor desde el inicio de esta racha tan positiva en la que Unión cosechó cuatro victorias y dos empates en los últimos seis partidos. Tomó de sorpresa a todos, incluidos los dirigentes. Algunos se enteraron antes del partido, otros el sábado a la noche, pero la mayoría se desayunó el domingo a la mañana, cuando en el grupo interno llegó el mensaje del propio Luis Spahn para anunciar la inesperada noticia de la renuncia de Sebastián Méndez. Y fue el mismo presidente quién decidió hablar en La Primera de Sol Play y contar su pensamiento y versión de los hechos, más allá de que haya situaciones todavía no resueltas, sobre todo en la relación con Vélez, que fue el club que se llevó al Gallego Méndez.

-¿Te tomó de sorpresa lo que pasó con Méndez?

-¡Por supuesto!… Fue un impacto la decisión que tomó, me enteré el sábado por la mañana y lo mantuve en secreto porque no era bueno que esta información trascendiera a la gente antes o durante el partido. Tuve un viernes a la noche en el que me comentaron la posibilidad, pero no lo tomé en serio hasta el sábado a las 8, cuando me llamaron los representantes.

-¿Bragarnik?

-Me llamaron desde la oficina y me dijeron que era una decisión tomada, que no la compartían, que los integrantes del cuerpo técnico se sentían mal y que ellos no la podían revertir. Después, están todas esas cosas que circulan en las redes, que son versiones falaces, dañinas y malignas, con mucha inquina de parte de gente que tiene algo en contra del club o de esta comisión, como por ejemplo cosas que tienen que ver con incumplimientos nuestros.

-¿Cómo estaban en ese aspecto?

-Un día nos pidió un drone y lo compramos, nos costó 922 mil pesos y a la semana ya lo tenía en funcionamiento. Luego nos pidieron bandas elásticas, que no había porque ningún cuerpo técnico, antes, nos había pedido, y también las compramos. Nos pidió una carpa para armar un gimnasio en la punta de Casasol y la compramos, gastamos 11 millones de pesos. Nos pidió avión para hacer dos viajes y lo alquilamos, nos gastamos 6 o 7 millones de pesos. Nos pidieron cobrar antes que el plantel y tienen el mes de mayo pago, o sea que no le debemos un solo peso y hasta cobraron un premio especial por los seis puntos con Central Córdoba y Huracán.

-Para colmo esto de Vélez, que evidentemente a ustedes no les cayó para nada bien porque así lo expresaron en el comunicado…

-Ante todo, quiero aclarar que Vélez tiene tiempo hasta el 30 de junio para pagarnos lo de Mauro Pittón, no está vencida la deuda y por eso no podemos hacer nada hasta que llegue ese momento. Faltan algunos días todavía… Lo que hizo Vélez no está bien, no nos gusta y lo dijimos en el comunicado. No es la primera vez que pasa pero en un 90 o 95 por ciento, los técnicos respetan los contratos. A Rapisarda, el presidente de Vélez, me lo crucé en la asamblea y me dijo que hablábamos más tarde, pero luego de la asamblea no lo encontré. Era jueves y todavía no sabía nada porque yo me enteré por un rumor el viernes y de la oficina me llamaron el sábado… Le mandé un mensaje el sábado porque lo llamé y no me atendió, entonces él me llamó a las 10 y media de la noche y a esa hora no estaba en condiciones de hablar con él, porque iba a decirle cosas de las que no quería arrepentirme después.

-¿Méndez en ningún momento te llamó?

-Para nada… A nosotros nos dijeron que es una persona inestable, cuando fuimos a hablar con él para contratarlo, pero no somos sus sicólogos. Yo confiaba que dándole un grado de bienestar, iba a privar lo positivo y lo bueno para que no entre en esa supuesta inestabilidad. Ellos trabajaban por un dinero en México y, de golpe y porrazo, trabajan acá por otro, la impresión es que hubo alguien del cuerpo técnico que lo presionó… ¿Qué quieren que haga?, yo no puedo tampoco salir a putearlo… Yo entendía que lo razonable era que luego del partido me llamara, esperaba eso… Pero eso nunca ocurrió.

-¿Vos decís que alguien del cuerpo técnico lo presionó?

-Es un cuerpo técnico donde hay un elemento tóxico a nivel de pensamiento… Y no me refiero a Adrián González

-¿Lo decís por Talarico?

-¡Qué se yo!… Planteaba conflictos donde no los había… Creo que “taladraba” al jefe…

-¿Con Munúa está todo bien?, ¿van a plantear alguna situación legal contra Méndez?

-El arreglo con Gustavo fue que él resigna varios meses del contrato y va a cobrar tres, de los cuáles ya cobró dos y falta uno… Todas las rescisiones que hicimos, fueron hasta el último día trabajado, salvo Pablo Marini, a quién se le pagó un mes más del último trabajado y ahora a Munúa, que le pagaremos tres y no cobró los últimos seis meses de su contrato. En cuanto a lo otro, estamos evaluando, pero no voy a tomar decisiones individuales: No hicimos reunión de comisión directiva este lunes y no vamos a actuar con la efervescencia de lo que ocurrió, que nos afectó a todos… Estamos decepcionados, molestos, enojados por una decisión atípica y en plena remontada del equipo. Los motivos del alejamiento debiera darlos Méndez, pero no habló.

-A título personal, entonces. ¿Pensás que hay que tomar alguna medida contra Vélez?, ¿cabe la posibilidad de romper relaciones?

-Te pregunto: ¿cuál sería el beneficio de Unión, si rompe relaciones con Vélez, además del castigo moral a esa institución?… Dentro de seis meses, Vélez tendrá otro administrador y no veo bien romper con un club con el que seguramente podremos tener relaciones en otros tiempos… El 95 por ciento de los entrenadores rechaza una oferta como la que recibió Méndez, pero no fue así en este caso, desgraciadamente para Unión. Si Vélez no paga lo de Pittón, estaremos en condiciones de inhibirlo y a eso lo analizaremos, porque el desprecio y la burla por el que pretende cobrar lo que le corresponde, en el fútbol argentino, es cada vez más grande. Pero será cuando llegue el momento.

-¿Y la relación con Bragarnik?, ¿cómo será en el futuro?

-La salida de Méndez no fue una decisión de la oficina de Bragarnik, fue una decisión unilateral de él y sé positivamente que ellos, en la oficina, trabajaron para intentar revertir la situación. No sé hasta qué punto tuvieron o no que ver, no puedo condenarlos. De todos se presume la inocencia hasta que se declare otra cosa. Creo que hay un porcentaje muy importante a favor de que no tuvieron nada que ver.

-¿Qué perfil de entrenador van a buscar?

-Hace poco más de dos meses, cuando decidimos la salida de Munúa, hicimos un rastrillaje muy importante de los técnicos que estaban sin trabajo y en disponibilidad. Ahora, no tenemos un proceso deportivo decadente, el equipo jugó cada día mejor y los resultados acompañaron. Hay que compatibilizar el nuevo técnico con el funcionamiento que logró el equipo de la mano de Méndez. O sea, hay que buscar a alguien que pueda darle continuidad a esto y seguir con la mejoría.

-¿Vas a mantener la palabra de no vender más o va a ser complicada?

-No es una palabra, es un objetivo… Hoy tenemos que recomponer la situación con Federico Vera en lo que refiere a la cuestión salarial. La oferta que recibió tuvo algo de incorrecto, porque le ofrecieron un buen sueldo pero no fue de la mano del ofrecimiento de préstamo. Es decir, no había relación entre el ofrecimiento al jugador con lo que le ofrecían al club. La valuación que hicieron de los derechos económicos de Federico, estuvo desacertada. Eso fue lo que nosotros entendimos y por eso rechazamos la oferta.

-¿Se habían juntado con Méndez por los refuerzos?

-Había un par de contrataciones avanzadas, estábamos trabajando sobre una lista de refuerzos pero ahora tendremos que sentarnos de vuelta y con el nuevo técnico. La actuación en el partido con Independiente fue muy pareja y sólida de todos los jugadores. Para ser bien claro: post partido con Sarmiento teníamos un escenario y hoy tenemos otro que es distinto, porque el equipo ha mejorado considerablemente. En las próximas seis fechas vamos a tener el escenario correcto. Y en ese contexto, hay jugadores que tienen una posibilidad y expectativa de ser vendidos para tener un futuro mejor. Todos los jugadores del fútbol argentino saben que una venta al exterior les originará un ingreso que el fútbol argentino no puede pagar.

-¿Seguís manteniendo aquello que dijiste hace unos años, en cuanto a que el club te debe más de 5 millones de dólares?

-Sí… Y si alguien quiere saber cuánto se me debe, se busca la fecha del aporte, se traduce a dólares al valor del dólar en ese momento en que se hizo el aporte que figura en el balance a valores históricos y ahí está la respuesta, así de simple.

-¿Quién va a dirigir el viernes?

-La decisión es que dirija Calgaro… Mosset está abocado a la reserva y entendimos que lo más sano es que dirija Calgaro y que el Tato siga adelante con su trabajo en la reserva.

-¿Se avanzó algo en la renovación del contrato de Franco Calderón, quien quedará libre a fin de año?

-El representante nos dijo que prácticamente ha dejado de encargarse de esta gestión. No sé si cambia de representante o no, él nos dijo que no tiene más diálogo con Franco y que arreglemos con el jugador…. Por lo pronto, este martes firmaremos el primer contrato de Domina y le haremos una mejora a Paz, además de una extensión de su contrato por un año más.

-¿Tenés previsto viajar a Paraguay para destrabar el tema del dinero que Conmebol tiene retenido y que le pertenece a Unión, al margen de ver la posibilidad de que se gire ese monto a Fifa para levantar la inhibición?

-No voy a ir a Paraguay, no está dentro de mis objetivos primarios… Lo que se pueda necesitar o hacer, lo haremos a través del contacto telefónico.