Stefi Roitman habló sobre su relación con Ricky Montaner en medio de los rumores de separación, y aclaró que están distanciados solo por trabajo.

La actriz viajó a Madrid, España, para los Premios Platino 2025 y dialogó con Majo Martino para Puro Show (El Trece). "Vine sola, sin mi familia, pero con mi equipo de trabajo", contó.

"¿Cómo estás vos? ¿Seguís bien en pareja?", le consultó la periodista. "Re, super. Feliz, enamorada. Lo extraño... nos vemos y nos acompañamos mucho, pero a veces los viajes se cruzan", se sinceró Stefi.

"Yo he estado tres semanas en Buenos Aires, que Ricky no podía venir porque está con sus giras, sus shows y proyectos... es un toro mi esposo, no para", explicó.

"Hacemos mucha videollamada y nos mandamos fotos. Nos gusta estar en el detalle, por más que cada uno esté en la suya. Por ejemplo, contarnos una anécdota, nos gusta compartir eso", agregó la actriz.

¿Stefi Roitman y Ricky Montaner se separaron?

Stefi Roitman y Ricky Montaner comenzaron a protagonizar rumores de ruptura luego de que la joven viajara a España sin su esposo. Pero fue Mauricio D´Alessandro quien aseguro en DDM que ambos se separaron.

Mientras analizaban el look de la modelo en los Premios Platino que se realizaron en Madrid, el abogado soltó: “Está separada, está separada”. Ante la sorpresa de sus compañeros agregó: “Se separó, se separó. Es de último momento”.

Mariana Fabbiani dudó de la información y Mauricio D´Alessandro insistió sobre Stefi Roitman y Ricky Montaner: “Está separada. El marido es el hijo de Montaner (…) y ella se fue a vivir a España y él se quedó en Miami”. Y sumó: “Dice ‘Nos separamos’ el título que yo leí en un portal muy serio”. Rápidamente, la conductora expresó al aire: “¡Noooo, son los ‘cazaclicks’! Señora, no tome en cuenta esta información, no se separó nadie”.