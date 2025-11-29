Una madre fue detenida y acusada de intentar asfixiar a su hija de apenas 4 meses porque la beba no dejaba de llorar. El brutal episodio ocurrió en la localidad de Phenix City, Alabama, en Estados Unidos.

Según denunciaron testigos, Mireira Lucero, de 28 años, habría intentado sofocar a la pequeña con el objetivo de que se calmara. También alegaron que cometió otros actos violentos contra el bebé.

La situación fue descubierta a tiempo y la beba logró sobrevivir, aunque el caso generó una fuerte conmoción en la comunidad.

“Los testigos declararon que observaron a Lucero estrangular y sacudir a la bebé para que dejara de llorar”, según las autoridades, que recibieron una llamada al 911 el lunes poco después de medianoche.

Los servicios de emergencia llegaron a la casa y trasladaron a la beba a un hospital local. “Al momento del traslado, parecía gozar de buena salud”, informó la oficina del sheriff.

La investigación y la detención de la madre

La policía local detalló que la madre fue arrestada y enfrenta cargos por tortura, maltrato e intento de homicidio infantil. Los investigadores señalaron que la mujer habría actuado de esa manera porque no soportaba el llanto constante de su hija.

Según denunciaron, la mujer sacudió a su hija y luego le colocó mantas y almohadas encima de la beba y la agarró por el cuello.

El caso quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar la responsabilidad de la acusada y definir el futuro de la menor, que quedó bajo resguardo de las autoridades de protección infantil.