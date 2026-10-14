El mundo de la música está de luto por la muerte de Netinho, el reconocido cantante brasileño que alcanzó la fama internacional con el tema “Milla”, conocido en Argentina como “La isla del sol”. El artista falleció este martes 13 de octubre, a los 60 años, en Salvador de Bahía, Brasil.

Su fallecimiento fue confirmado por su entorno a través de un comunicado difundido en redes sociales. El músico atravesaba un delicado cuadro de salud desde 2025, cuando le diagnosticaron un linfoma no Hodgkin de tipo B, un cáncer que afecta al sistema linfático.

Durante los últimos meses, Netinho había recibido tratamiento oncológico y logró una mejoría inicial. Sin embargo, la enfermedad reapareció y obligó a una nueva internación a fines de septiembre. Finalmente, su estado se agravó debido a una insuficiencia renal y una disfunción multiorgánica.

Desde su equipo lo despidieron con un emotivo mensaje en el que destacaron su talento, sensibilidad y carisma. También compartieron una reflexión que el artista había expresado durante su enfermedad: “Me iré feliz y realizado, pues la vida me dio mucho más de lo que soñé”.

El creador de un éxito que marcó a toda una generación

Nacido el 12 de julio de 1966 en Santo Antônio de Jesus, Brasil, Netinho comenzó su carrera musical durante la década de 1980 y se convirtió en uno de los principales exponentes del axé, un género que combina ritmos afrobrasileños y música popular.

Su reconocimiento llegó como vocalista de la Banda Beijo, con la que participó de los tradicionales carnavales de Salvador. Posteriormente inició su carrera solista y conquistó al público con canciones como “Beijo na Boca”, “Menina” y “Milla”.

Esta última, popularizada durante los años 90, trascendió las fronteras brasileñas y llegó a Argentina con el nombre de “La isla del sol”, en versiones interpretadas por Leo García y el grupo El Símbolo.

La canción se transformó en uno de los grandes éxitos bailables de aquella década y continuó sonando durante años en fiestas, boliches y celebraciones.

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Una trayectoria marcada por la música y los problemas de salud

A lo largo de su carrera, Netinho vendió millones de discos y se consolidó como una figura emblemática de la música brasileña. Sus presentaciones en los carnavales de Salvador lo convirtieron en uno de los artistas más reconocidos del género.

Sin embargo, también atravesó importantes complicaciones médicas. En 2013 sufrió tres accidentes cerebrovasculares que lo obligaron a permanecer alejado de los escenarios durante varios años.

Pese a estas dificultades, logró retomar su actividad artística y continuó vinculado con la música hasta que el diagnóstico de cáncer volvió a interrumpir su carrera.

Con su muerte, Brasil despide a uno de los referentes del axé, mientras que en Argentina su legado permanece asociado a una canción que marcó a toda una generación.