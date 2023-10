Casi cuatro millones de dólares (3,71 millones de euros) pagó ayer el comprador de una carta firmada por Colón a la casa de subastas Christie’s, que abrió la puja por 1,5 millones. El documento, conocido como De insulis nuper inventus (De las islas recién descubiertas), comprende cuatro hojas impresas por las dos caras con un texto en latín donde el genovés describe la topografía y las gentes que conoció en lo que llamaba aún “las islas de las Indias”, en referencia a La Española (actuales Haití y República Dominicana) y otras islas menores.

Se trata de un texto traducido del español al latín, fechado “en el tercer día antes de las calendas de mayo de 1493″ y enviado a Gabriel Sánchez, “tesorero de los serenísimos soberanos Fernando e Isabel”, y que viene precedido por una introducción en la que Colón es descrito como el hombre “con quien nuestra época tiene una gran deuda”.

Christie’s destaca que la epístola supuso en su momento “el primer furor mediático nunca visto, expandiéndose rápidamente por toda Europa y cambiando para siempre la percepción popular del tamaño, la forma y las posibilidades de su mundo”. De todas formas, no es el único ejemplar existente de “la carta de Colón”, pero se considera uno de los dos únicos que ha permanecido en manos privadas hasta la fecha.

Antes de llegar a la sala de subastas, la epístola estuvo en una biblioteca privada suiza durante un siglo, pero no hay detalles sobre su “vida” anterior, aunque Margaret Ford, jefa de libros y manuscritos extranjeros de Christie’s, sostiene que “nada resulta sospechoso sobre su procedencia tras una detallada investigación llevada a cabo por su compañía”. A principios de la década de 1990, se descubrió que otros cuatro ejemplares del documento subastado este jueves habían sido robados y tuvieron que ser devueltos a bibliotecas de España, Italia y el Vaticano.

La carta, impresa en Roma unos 40 años después de la invención de la imprenta, incluye un párrafo introductorio que describe a Colón como un hombre “con quien nuestra época tiene una gran deuda” ayudó a difundir la noticia del viaje por toda Europa.

De todas formas, algunos estudiosos, incluido el biógrafo Felipe Fernández-Armesto, cuestionan si el navegante realmente escribió el texto. “Creo que tiene señales muy claras de haber sido elaborado por un grupo de editores de la corte real”, señaló al periódico estadounidense The New York Times. “Pero no tengo ninguna duda de que los materiales que usaron para redactarlo incluían algún tipo de informe de Colón, y supongo que eso lo convierte en una curiosidad histórica muy significativa”.