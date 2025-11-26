Lo que parecía un lunes cualquiera en el barrio de Ladbroke Grove, al oeste de Londres, terminó cambiándole la vida a Oliver Archer, un joven de 21 años que creció sin conocer a su papá.

Desde chico, Oliver le preguntó a su mamá por su padre. Solo sabía que era turco, de baja estatura y su nombre. A los nueve años, incluso, intentó rastrearlo en Facebook, pero nunca tuvo éxito.

Hace poco, un test de ADN le confirmó que era mitad turco, pero no le dio más pistas sobre su familia paterna. Cansado de buscar, Oliver estuvo a punto de rendirse.

Oliver Archer creció sin conocer a su papá. (Foto: gentileza BBC).

Un encuentro de película en el barrio donde todo empezó

El lunes 3 de noviembre, Oliver fue a buscar un paquete a un kiosco de su barrio. Mientras esperaba, escuchó a un hombre hablando en otro idioma por teléfono. Sin pensarlo demasiado, se acercó y le preguntó si hablaba turco. El hombre le respondió que sí y le contó que era de Estambul, igual que el papá de Oliver.

En ese momento, el joven sintió una corazonada. Le preguntó el nombre y, al escuchar la respuesta, se le aceleró el corazón: era el mismo nombre que el de su papá.

El hombre estaba por irse, pero Oliver lo frenó y le pidió que esperara afuera. La primera charla quedó registrada en las cámaras de seguridad del local y el joven la compartió en su cuenta de TikTok, donde el video se volvió viral.

Oliver Archer ahora tiene seis hermanos más. (Foto: gentileza Metro).

El momento de la verdad y una familia que creció de golpe

Ya en la vereda, Oliver se animó a contarle la verdad. Le preguntó si conocía a una mujer con el nombre de su mamá.

“Sí, pero hace unos 20 años”, le contestó el hombre.“Creo que sé a dónde vas con esto”, agregó.

Oliver, entre nervios y disculpas, se animó a decirlo: “Creo que soy tu hijo”. Los dos se quedaron sonriendo y riendo, en shock, sin poder creer lo que estaba pasando.

Después de ese primer impacto, el hombre le contó que tenía otros seis hijos: cinco varones y una mujer. Oliver, por su parte, le contó que tenía cinco hermanas y dos hermanos por el lado de su mamá.

Mucize Karşılaşma: Londra’da 21 Yıllık Baba-Oğul Buluşması ♥️



21 yaşındaki Oliver Archer, Vinted üzerinden sattığı iki paketi teslim etmek için mahallesindeki bir off-licence dükkânına girdi.



İçeride bir adamın Türkçe konuştuğunu duydu ve sohbet başlattı. Kısa bir konuşma, 21… pic.twitter.com/YtDTJxxudu — Selâmi Haktan (@slmhktn) November 8, 2025

Intercambiaron números y desde entonces no dejaron de hablar. Aún no se hicieron una prueba de ADN, pero Oliver no tiene duda de que es su padre: “Es mi viva imagen”, dijo.

Puede interesarte

“Nunca es tarde para reencontrarse”: el mensaje de Oliver

“Mi vida dio una vuelta completa”, contó Oliver, todavía sorprendido por la coincidencia. Hace tres años volvió a vivir a Ladbroke Grove, el mismo barrio donde sus padres se conocieron hace dos décadas. “Una charla llevó a la otra y acá estamos, cerrando el círculo”, resumió.

El joven, que trabaja como entrenador online, aseguró que nunca perdió la esperanza de encontrar a su papá. “No estoy acá para pedir explicaciones ni para reprochar nada. Siempre quise conocerlo y, aunque acepté que iba a ser difícil, nunca me rendí del todo”, explicó.

Oliver también dejó un mensaje para quienes buscan reencontrarse con un ser querido: “Nunca es tarde. Lo importante es lo que tenemos adelante, no lo que pasó en estos 21 años. Si él me hubiera dicho que no le interesaba, yo habría seguido con mi vida. Pero como sí le interesa, ahora tengo esperanza y optimismo para lo que viene”.

“Soy una persona que acepta las cosas, sean buenas o malas. Tuve una vida difícil, pero aprendí a no guardar rencor. Lo que importa es el presente y lo que podamos construir de ahora en adelante”, cerró el joven, que ahora tiene un total de 13 hermanos.