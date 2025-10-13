Al menos 42 personas murieron y más de 30 resultaron heridas luego de que un autobús de pasajeros se saliera de la carretera y se despeñara por una ladera en la región de Limpopo, en el norte de Sudáfrica. Entre las víctimas fatales hay siete niños, informaron las autoridades locales.

El accidente ocurrió a las afueras de la localidad de Louis Trichardt, sobre la carretera N1, cuando el vehículo, que viajaba con destino a Zimbabue, perdió el control y terminó volcado junto al camino. Muchos de los pasajeros eran ciudadanos de Malaui y Zimbabue que regresaban a sus países desde la ciudad de Puerto Elizabeth, en Cabo Oriental.

“Esto es una tragedia tanto para Sudáfrica como para nuestros Estados hermanos de Zimbabue y Malaui”, expresó el presidente Cyril Ramaphosa en un comunicado oficial, al tiempo que envió sus condolencias a las familias de las víctimas.

La ministra provincial de Transporte de Limpopo, Violet Mathye, indicó que el siniestro pudo haber sido provocado por el cansancio del conductor o una falla mecánica. Tras el accidente, 38 personas fueron hospitalizadas y los equipos de rescate continúan trabajando en el lugar en busca de posibles sobrevivientes. Entre los muertos se encuentra una bebé de 10 meses.

Sudáfrica enfrenta una elevada tasa de siniestralidad vial debido a la combinación de exceso de velocidad, condiciones precarias de algunos vehículos y la compleja geografía de sus rutas. Las autoridades locales reforzaron los controles en la zona mientras se realizan las investigaciones para esclarecer las causas exactas del accidente.