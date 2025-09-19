Al menos 70 personas murieron este viernes durante un ataque con drones atribuido a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), grupo paramilitar sudanés, en una mezquita de la ciudad de El Fasher, en la región de Darfur del Norte, informaron trabajadores humanitarios y el ejército de Sudán.

El ataque ocurrió durante las oraciones y destruyó por completo la mezquita. Autoridades locales advirtieron que la cifra de víctimas podría aumentar, ya que varias personas permanecen enterradas bajo los escombros.

Condena del ejército y contexto de violencia

En un comunicado, el ejército sudanés lamentó la muerte de al menos 70 civiles y calificó a la milicia rebelde de responsable de atacar injustamente a la población. La organización destacó que se trata de un patrón de violencia que persiste desde abril de 2023, cuando estalló un conflicto entre las RSF y el ejército que ya dejó más de 40.000 muertos y desplazó a 12 millones de personas.

La situación humanitaria en El Fasher se agrava por la escasez de alimentos, agua y medicinas, y la falta de rutas seguras para los civiles. REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah

Una ciudad sitiada y difícil acceso a la ayuda

El Fasher, epicentro del conflicto en Darfur del Norte, enfrenta constantes ataques y combates entre ambas fuerzas. Muchas organizaciones internacionales han debido retirarse por razones de seguridad, lo que dificulta la recolección de información y asistencia humanitaria.

Los Comités de Resistencia locales y grupos de monitoreo difundieron videos que muestran los daños en la mezquita y cadáveres dispersos entre los escombros. La Organización de Apoyo a las Víctimas de Darfur precisó que el ataque se produjo en la calle Daraga al-Oula alrededor de las 5 de la mañana, según testimonios de vecinos.

La guerra civil en Sudán entre el ejército y las RSF ha causado más de 40.000 muertos y 12 millones de desplazados desde abril de 2023. REUTERS/El Tayeb Siddig

Ataques recientes y consecuencias humanitarias

El incidente con drones forma parte de una serie de ofensivas recientes en El Fasher, donde las RSF han atacado refugios para desplazados, incluyendo mujeres y ancianos. Imágenes satelitales confirmaron impactos de explosiones en el campamento de refugiados Abu Shouk, que alberga a 450.000 personas y ha sido blanco repetido de ataques.

Los enfrentamientos han dejado además violencia sexual, secuestros, ejecuciones sumarias y graves dificultades para la atención médica. El Hospital Sur de El Fasher, único centro que ofrece cirugía en la ciudad, opera bajo condiciones extremas, transportando pacientes a pie o en carros tirados por burros.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU advirtió que la situación en El Fasher “continúa deteriorándose rápidamente”, con civiles atrapados en una elección imposible: permanecer en la ciudad bajo bombardeos y hambre, o huir enfrentando secuestros y violencia.