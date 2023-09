La gira internacional de reencuentro de RBD (menos uno de los integrantes, Alfonso Herrera), ha puesto nuevamente bajo el reflector a los miembros de la agrupación mexicana que surgió tras el éxito de la novela adolescente Rebelde (2004-2006).

Anahí Puente es el rostro más reconocido del grupo dado que, antes de integrar el dramatizado y la banda, ya era un nombre mediático en la industria del entretenimiento en su natal México y en Latinoamérica, como una estrella infantil y juvenil. Pero su fama se construyó sobre grandes costos en su vida personal. Así lo reveló en una reciente entrevista con Joaquín López-Dóriga periodista, periodista y conductor de noticieros español naturalizado mexicano que trabajó en Televisa.

Aunque por momentos Anahí, a secas, como es más conocida, estalla en lágrimas al revisar su pasado, lo cierto es que considera que esta fue la entrevista más bien fue liberadora. “Fue la más importante y fuerte de mi vida. Qué liberador poder abrir mi corazón así. Gracias @lopezdoriga. Si no era contigo, con nadie”, tal como escribió en una publicación en Instagram sobre el diálogo que tuvo lugar en Los Ángeles, en medio de los ensayos y shows de RBD.

Unos de los momentos más sentidos de su conversación con López Dóriga fue cuando recordó el bullying que sufrió en la escuela desde muy pequeñita, ya que empezó a actuar en los primeros años de su infancia. También se refirió a sus conocidos problemas con la anorexia y la bulimia que atravesó en su adolescencia y finalmente el punto de quiebre para superar estas crisis.

Ciertamente, Anahí recordó que se inició en la actuación a los dos años de edad, cuando participó en Chiquilladas (1982-1993), programa de televisión hecho para niños con sketches infantiles. Aunque su infancia fue feliz, no lo fueron sus años en la primaria. “Lo crueles que podemos llegar a ser los niños, fue durísimo. Me pegaban chicles en el pelo, se sacaban los mocos y me los embarraban en el uniforme, me decían hasta lo que no”, contó la intérprete de 40 años. Esta situación motivó a que sus padres le dieran educación particular, ya sea en su casa o en los foros de grabación, por recomendación de las autoridades escolares.

Anorexia y bulimia, los fantasmas del pasado de Anahí

Pero en los sets de grabación padeció otro tipo de dificultades emocionales y esta vez no provino de otros niños. Uno de los roles que marcaron su carrera como actriz juvenil fue el protagónico de Primer amor, a mil por hora (2000), un remake o nueva versión de la telenovela Quinceañera (1987). En su preparación para este papel, un productor de televisión le dijo que debía ser más delgada, porque, como recuerda que le dijo a Anahí, “las protagonistas son flaquitas, son muy bonitas, y tú estás gordita”.

Ese fue el puntapié para sus problemas alimenticios, que derivaron en anorexia y bulimia, desde los 14 años. “En ese momento conocí el miedo a ser yo, ahí conocí una parte vulnerable, ahí sentí que no era suficiente, y ahí empieza la pesadilla más grande en mi vida. Años de sufrir anorexia nerviosa y bulimia que casi me matan.”

No suficiente con estas condiciones, la actriz tuvo que soportar duras críticas en televisión nacional por su estado de salud. Anahí trajo a la memoria entre lágrimas cómo los programas de variedades solo la invitaban para cuestionarle sus hábitos alimenticios. “Me ponían a comer en los programas; se burlaban muy feo de mi problema, porque además yo primero lo intenté negar”, rememoró.

La situación, confesó, la llevó a cambiar radicalmente su disposición frente a los medios y eso solo le trajo más críticas, como una actriz “grosera”. “Me volví muy dura. Me puse un caparazón tan grueso, ya no quería que me lastimaran, entonces empecé a ser la grosera con la prensa, la contestona, ese ser humano que no soy. Hoy veo esas entrevistas y digo ‘ay no, qué fea, tú no eres eso’”, reconoció.

Puede interesarte

Su punto más bajo, a los 18 años, al borde de la muerte

Su paso por la telenovela Primer amor llevó a Anahí a mejorar su salud, gracias a la intervención del productor Pedro Damián, admite la actriz. Fue su ángel de la guardia. Damián había trabajado con ella desde los 8 años, dándole su primer protagónico en Ángeles sin paraíso e incluyéndola en la segunda temporada de Clase 406.

“Me puso a hacer tantas cosas que me sacó de esto (problemas alimenticios). Empiezo la novela en los huesos, termino la novela bastante mejor. Se lo agradezco muchísimo.” Pero una vez que terminó el proyecto de Primer amor, Anahí recayó. “Lo pude controlar o contener mientras la novela, pero volví, recaí, y ahí sí se puso fea la cosa.”

Lo que muchos no sabían hasta ahora es que la también cantante llegaba a pasar seis días sin comer y después compensaba con atracones de comida y vómitos. Esta rutina finalmente la llevó a sufrir un paro cardiaco antes de cumplir 19 años y a estar al borde de la muerte. “Está documentado, hay expedientes de lo que pasó. Me meten a urgencias y me salvaron la vida. Tuve un bajón tan fuerte de potasio y electrolitos que mi corazón era una taquicardia tal, mi corazón no podía más.”

Desde ese entonces, Anahí ha sido más consciente sobre su salud y emprendió el camino para salir adelante de sus problemas, aunque reconoce que el camino no ha sido del todo fácil.

Mira la entrevista completa en el video a continuación: