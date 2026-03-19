Una mujer de 61 años murió este miércoles en Suiza al caerse el teleférico en el que viajaba en la estación esquí de Engelberg, una comuna ubicada en el centro del país europeo.

El accidente ocurrió cerca de las 11, hora suiza, y la telecabina estrellada contra la nieve fue registrada por otros esquiadores que recorrían diferentes sectores del lugar.

Autoridades y representantes de la compañía del teleférico de Titlis emitieron sendos comunicados intentando explicar lo ocurrido.

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Un testigo citado por la prensa local relató que los servicios de emergencia intentaron reanimar a la mujer durante al menos 30 minutos en el lugar del accidente. “Fue una escena impactante”, describió. Otros presentes también señalaron que el desprendimiento se produjo tras una fuerte sacudida del sistema.

En conferencia de prensa, la policía confirmó la muerte de la mujer de 61 años, cuya identidad, hasta el momento no fue revelada. Sí se informó que iba sola.

🔴 | Una góndola de un teleférico se precipitó por una montaña suiza, causando la muerte de una mujer de 61 años, informa la policía. pic.twitter.com/72dYA9BX1v — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 18, 2026

Minutos más tarde, la dirección del teleférico de Titlis, la empresa que los fabrica y provee, afirmó: "Para nosotros es fundamental que el incidente se investigue al detalle. Proporcionaremos todos los datos sin omisiones".

El director general de la firma, Norbert Patt añadió además que "es un suceso extraordinario. Las telecabinas no deberían sufrir accidentes".

Sobre las condiciones climáticas al momento del accidente, Patt dijo que "la cuestión es si se trataba de vientos máximos o promedio".

"Tampoco está claro si un fallo técnico fue la causa del accidente. El último mantenimiento programado del teleférico se realizó en septiembre. El teleférico se encontraba en perfectas condiciones técnicas", sentenció y reprodujo el diario suizo Blick .

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La policía cantonal indicó que las causas del incidente aún fueron determinadas y que se inició una investigación bajo la supervisión de la fiscalía de Nidwalden. Los peritajes buscarán establecer si el desprendimiento fue consecuencia del viento, de un problema mecánico o de una combinación de factores.

El área del Titlis es uno de los destinos de esquí más concurridos de Suiza y recibe visitantes durante gran parte del año debido a sus condiciones de nieve y a su infraestructura moderna. El accidente reabre interrogantes sobre la seguridad de estos sistemas en condiciones meteorológicas extremas.