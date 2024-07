En Survivor Expedición Robinson no hay un día en que no se generen roces entre los participantes. Sin embargo, durante este martes se pudo ver en el reality de Telefe una escena que no llamó tanto la atención de los integrantes de la isla, como sí de algunos familiares. Todo comenzó cuando en LAM (América), revelaron la trama de un supuesto amorío entre Malena Kerschen y Juanchi Busilachi, y por consiguiente, una supuesta infidelidad del jugador con su ahora expareja, Micaela Sisa.

Después de varios días de lluvia intensa, las temperaturas en la isla descendieron y por la noche el frío se hizo sentir más fuerte. Por ese motivo, según contó Malena al día siguiente, Juanchi y ella durmieron juntos. Pero las imágenes mostraron algo más que un simple acercamiento producto del clima. Con las caras enfrentadas y rozándose, hablaron bajito entre ellos.

Por la mañana del otro día, Malena habló sobre lo ocurrido. “Con Juanchi tenemos una cercanía de amigos, conectamos muy bien, es una personalidad fuerte del grupo, es una persona muy importante para el grupo”, aclaró sin admitir otro tipo de sentimientos hacia el joven, aunque hacía gestos con su rostro que mostraban la incomodidad que sentía.

Puede interesarte

Acto seguido, continuó: “Frío tuvimos anoche, porque seguíamos con la ropa mojada por la lluvia, y dormimos mas o menos juntos para conservar el calor adentro. Somos amigos, muy cercanos”. La escena los mostraba abrazados, mientras Juanchi le acariciaba la espalda.

La que fue consultada por esa situación fue Inés, quien se peleó varias veces con Malena. La joven no tuvo reparos en dar su opinión acerca de su compañera del equipo Norte. “Malena es ese tipo de chica que la invitás a tomar una cerveza a tu casa, y te vas al baño a hacer pis y es capaz de hacerse la linda con tu novio. Es esa clase de chica”, aseguró.

Juan Pablo y Malena están muy cerca 💥 ¿Puede ocurrir algo entre ellos?



¡Mirá #SurvivorTelefe 🌴con @marley_ok en https://t.co/aDNOdJcR2I!

Volvé a ver los episodios en @disneyplusla 👈 pic.twitter.com/8OjoekUGJ7 — Survivor Telefe (@survivortelefe) July 31, 2024

A pesar de estas declaraciones y del enfrentamiento entre ambas participantes, en un momento de la tarde se las pudo ver a las dos subidas a una hamaca paraguaya, mientras mantuvieron una extensa charla. Sin saber con certeza si era una reacción sincera o comenzaron a crear nuevas estrategias, ambas jugadoras se rieron y hablaron mal de Juli. “Las mujeres somos más fuertes”, afirmó Malena, al tiempo en el que su compañera asentía: “Somos más fuertes de no llorar”.

“Si te das cuenta, Fio, vos y yo somos las que siempre estamos firmes, como rulo de estatua”, le respondió Male. “Estoy empezando a valorar otras cosas”, concluyó Inés.

Sin embargo, las dos, cuando estuvieron a solas, fueron lapidarias con la otra. Malena no dudó en sostener que no entendía el juego de Inés. “Lo que me llama la atención de Ine es que al principio quería que se fuera Fiorela y ahora es la mejor amiga, pero debe ser parte de la jugada, o la típica frase que dice que si no puedes contra tus enemigos únete a ellos”, declaró a la cámara.

Por su parte, su contrincante no ahorró sus propias críticas. “Si no tuviera su grupo de contención, por sus habilidades ya se tendría que haber ido. Es una flacucha que pesa 40 kilos a la sombra”, dijo sin ningún tipo de filtro.

Puede interesarte

Durante este martes también se advirtió que la higiene en la isla es lo que falta. “En el norte la convivencia no huele nada bien”, aseguró Marley. En tanto, Fiorela y Malena se tapaban la nariz ante un aroma nada agradable que despedían sus otros compañeros varones.

La respuesta de la exnovia de Juanchi

En su perfil de Twitter, Micaela Sisa se presenta como diseñadora gráfica y oriunda de la ciudad bonarense de Hurlingham. En su cuenta la siguen unas 300 personas, con lo cual no se trata de una figura pública... Hasta ahora. El detalle es que ella es la exnovia de Juanchi y que en la mañana de este martes, a partir de lo dicho por Inés, lanzó un mensaje público que generó una gran polémica alrededor.

“Yo cuidándole el perro y la casa a Juanchi y él durmiendo abrazado con Malena. Ya sabemos con quién me terminó cagando, no?”, expresó la joven no sin antes agregar el hashtag del reality show que conduce Alejandro Marley Wiebe. De esta forma, Micaela destapó un supuesto amorío que Juanchi habría tenido con Male durante su estadía en la isla y mientras estaba de novio con ella.