En medio de un panorama mediático cargado por temas políticos y religiosos, Susana Giménez volvió a ser noticia por una escena muy terrenal.

El pasado viernes, la conductora debía abordar un avión privado rumbo a Punta del Este desde el Aeropuerto de San Fernando, pero un choque en la Panamericana retrasó su llegada.

Al arribar y descubrir que el vuelo no la había esperado, Su no ocultó su malestar: “La otra vez esperé 40 minutos a un pasajero y hoy no me pudieron esperar 20 minutos, eso que avisé”, lanzó indignada ante su entorno.

Acostumbrada a moverse en el circuito de la aviación privada, lo ocurrido sorprendió incluso a su círculo cercano. A pesar del enojo, finalmente fue convencida de esperar en una sala VIP hasta que el avión retornara solo para ella. Con algo más de calma, la diva tomó su notebook para pasar el tiempo, mientras el vuelo era reprogramado especialmente.