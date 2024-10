Susana Giménez volvió este domingo a la pantalla de Telefe con su tradicional ciclo. Entre sus invitados, estuvo Wanda Nara, quien habló sobre el amor, sus hijos, su soltería y presentó en el estudio a su mascota.

Justamente, su perrita salchicha provocó que el inicio de la charla entre la conductora de Bake Off Famosos y la diva de la televisión estuviera marcado por un momento incómodo y risas.

La perrita se hizo pis en el famoso sillón de Susana, lo que generó desconcierto entre ambas, pero a pesar del incidente, lo tomaron con humor. “¡Se hizo pis! Apúrense, algo que absorba, ¡qué día hoy!”, exclamó Susana, pidiendo ayuda.



Wanda, apenada, se tentó con el accidente de su perrita. “Me la regalaron”, había comentado al llegar al programa. “Perdón, trae buena suerte igual”, dijo la mediática.

Wanda Nara con Susana Giménez: qué dijo sobre su separación

“Te separaste de Icardi”, comenzó afirmando Susana Giménez. Tras esto Wanda contó que el futbolista está en Turquía y ella simplemente decidió no acompañarlo para seguir con su carrera en Argentina.

“Estuve muchos años viviendo afuera. Fueron casi 17 años y es mucho. Se me mezcló el tema de salud la edad de mis hijos. Llega un momento y una edad que los chicos necesitan una estabilidad emocional, de amigos, de familia cerca”, contó. Luego aseguró que sus hijos cambiaron un montón de veces de colegio y aún así nunca se quejaron, siempre se adaptaron, pero decidió terminar con eso.

WANDA NARA SE CONFIESA CON SUSANA DE SU SEPARACION CON MAURO ICARDI:



"FUERON CASI 17 AÑOS..

AHORA SIENTO QUE TENGO UN POCO DE ESTABILIDAD EMOCIONAL"



SE VIENE EL ROMANCE CON L-GANTE?pic.twitter.com/E2CKkeHwyp — Juan Gualtieri (@gualtieri_juan) October 7, 2024

"La fuerza siempre era mía porque Mauro tiene que empezar a trabajar. Siempre que venden a algún jugador yo automáticamente pienso en la familia porque automáticamente te quedas sin nada. «Siento que fue un poco mi enfermedad que me hizo tomar la decisión. Fue más un tema mío", expresó y a su vez aseguró que no fue por un tema de celos.

“La verdad es complicado. Valentino (su hijo) va a cumplir 16 y sentía que necesitaba tener un poco de estabilidad emocional”, comentó. La conductora sostuvo que su lugar en el mundo siempre fue Argentina por eso decidió volver y además porque quiso darle prioridad a sus proyectos personales que postergó por muchos años.

Wanda Nara y su decepción por la foto de L-Gante con la China Suárez

Una de las preguntas más filosas que lanzó Susana fue cuando indagó en la colaboración que realizaron L-Gante con la China Suárez, que se materializó en la canción “Llora como un arrepentido”, amistad que terminó afectando el vínculo que mantiene Wanda con el cantante.

“Yo me hice muy amiga de él. Después al tiempo ella lo invitó a una avant premiere y él fue. Yo sentí que fue a propósito”, comentó. “Ustedes tienen siempre problemas con la China”, lanzó la diva, suspicaz. “Se te mete en tu pareja. Será de casualidad...”, insistió. “Es mucha casualidad de parte de los dos. Me pareció muy raro”, arrojó Wanda.

“Obvio que me enojé. Me pareció mal. Él sabía todo lo que había pasado, toda la historia. No se conocían, no tenían relación y de repente… Me pareció que fue más generado para la prensa y yo con mis amigos soy de fierro. Conservo amigos desde el jardín. Soy muy leal. Cuando alguien me hace algo así y me lastima... No me acostumbro a la gente ‘garca’”, lanzó.

Incluso la empresaria se abrió al contar que hoy no está en buenas relaciones con L-Gante. “Me bloqueó, no le gustó como lo editaron, lo editaron mucho. Me dijo de todo”, se lamentó en alusión a la participación que él tuvo en Bake Off, en donde se lo vio a los besos con Andrea del Boca e incluso lanzarse chicanas con Wanda. “Es amoroso. Yo la verdad que con él tengo muy buena onda”, agregó.

“Yo soy de abrirme, de confiar, tengo buena relación con todo el mundo y cuando alguien me traiciona, me duele”, aseveró. Allí Susana le recordó la entrevista que le dio junto a Mauro Icardi justo después del escándalo con la China en 2021. “Yo creo que hay cosas más importantes cuando hay una familia. Yo soy muy familiera, pero eso no significa que sea tarada, pero defiendo mucho la familia, los chicos”, rememoró.

UN DIVERTIDO CRUCE

Durante La divertida entrevista, Wanda Nara sorprendió a Susana Giménez con un comentario inesperado. "Vos dijiste el otro día que eras devuelta virgen", lanzó Wanda, haciendo referencia a la vida personal de la diva. Susana, entre risas y algo desconcertada, respondió: "¡¿Qué?!", a lo que Wanda insistió: "Hace un montón que no tenés relaciones y estás casi cerrada". Con humor, Susana replicó: "Ay no, una mujer grande como yo no va a decir eso, ¡ridículo!". El intercambio generó risas y fue uno de los momentos más comentados del programa.

DESAFÍO BAKE OFF

La expareja de Mauro Icardi se sumó a un concurso de pastelería para promocionar Bake Off Famosos y pareció el prestigioso jurado: Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis.

ABEL PINTOS Y LUCIANO PEREYRA

El cierre del programa fue llevado adelante por Abel Pintos y Luciano Pereyra a dueto frente a las cámaras y el recital fue elogiado a través de las redes sociales.