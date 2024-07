Escombros y ocho autos destrozados es lo que quedó tras la caída de la pared y techo de un gimnasio debido a la fuerte tormenta que cayó en el municipio de Zapopan, en México.

"Que tenemos que esperar a que venga Protección Civil porque tienen que hacer evaluación de riesgo del gimnasio porque todavía hay bastantes cosas que están a punto de caerse y ya una vez que evalúan eso ya podíamos marcar a aseguradoras para que pudieran ver el daño al vehículo, ahorita como está tan tapado de cosas no pueden garantizar", explicó Diana propietaria de uno de los vehículos dañado.



Los fuertes vientos derivados de la lluvia de la noche del lunes provocaron la caída de la pared y techo del gimnasio, ubicado en una plaza comercial de avenida Federalistas al cruce con la calle Talavera.

Los locales aledaños a los escombros no tuvieron daños materiales, pero sí afectaciones económicas pues tras lo ocurrido tuvieron que cerrar y a la mañana siguiente el acordonamiento no les permitió laborar.

#Entérate

Oficiales 🧑🏾‍🚒 de nuestra Coordinación se trasladaron a los cruces de Talavera y Av. Federalistas para atender el reporte de un derrumbe en un gimnasio con personas lesionadas.



Al llegar, se trataba del desprendimiento de plafones, cristales y estructuras de aluminio 🚨. pic.twitter.com/5a05YXnxYa — PCyBomberosZapopan (@UMPCyBZ) July 9, 2024

"Hoy por la mañana no nos dieron indicaciones entonces venimos a trabajar pero ya estaba todo acordonado ya no pudimos entrar y pues es esperar a que llegue Protección Civil y que ellos nos digan hasta cuando se va a poder abrir. No sabemos si es en el transcurso de hoy o hasta el día o cuando", dijo una empleada del laboratorio Casley, cerca de donde colapso la pared del gimnasio.

Para estos negocios no abrir representa importantes pérdidas económicas.

Puede interesarte

El gimnasio fue clausurado, mientras se deslindan responsabilidades.