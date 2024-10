Durante una presentación de los Jonas Brothers en la O2 Arena de Praga el martes por la noche, Nick Jonas fue apuntado con un láser, lo que lo obligó a abandonar el escenario momentáneamente.

En los videos tomados por el público se puede ver a Nick haciendo la señal de “tiempo fuera” y corriendo tras bambalinas a toda prisa, evidenciando su miedo a ser víctima de un ataque.

El uso de punteros láser en eventos públicos está prohibido debido a los riesgos que representa para los artistas. Un portavoz del O2 Arena confirmó a Variety que el concierto fue interrumpido brevemente, pero que la banda pudo continuar con su actuación tras unos minutos.

🚨 Momentos de tensión vivió #NickJonas al tener que bajar corriendo del escenario donde los #JonasBrothers tocaban durante su más reciente concierto en #Praga. Y es que el menor del grupo se dio cuenta de que estaba siendo apuntado con un láser y no dudó en ponerse a salvo. pic.twitter.com/eJb7KKQfCu — Revista Eres (@RevistaEresMx) October 16, 2024

A través de redes sociales, personas que estuvieron presentes en el show compartieron la confusión que se vivió durante los momentos en los que Nick salió del escenario. Algunos presentes aseguraron que la persona que apuntó con el láser fue escoltada afuera del recinto, no obstante, esto no ha sido confirmado por ningún medio de información oficial.

“Si algo les pasara mi corazón se rompería en pedazos”, “Está muy asustado. Esto me rompe el corazón. Primero es padre y marido. La gente necesita ser más consciente”, “Quien le haya hecho eso no se merece estar ahí, no es un chiste gracioso es aterrador para él”, son algunos de los comentarios que los fanáticos de los Jonas Brothers han compartido sobre el incidente.

La experiencia de los hermanos Jonas fue muy parecida a la que enfrentó Green Day el pasado septiembre. Durante un show en Detroit, la agrupación fue retirada del escenario debido a la aparición de un dron no autorizado. Tras unos minutos de confusión entre los fanáticos, Billie Joe Armstrong y compañía regresaron para continuar con el show justo donde lo dejaron, además de dar un breve mensaje donde el cantante pidió a los presentes que guardaran sus smartphones y disfrutaran el momento.