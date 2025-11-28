El elevador se encontraba en el piso once y descendió hasta la planta baja, las víctimas tuvieron politraumatismos, sin riesgo de vida.

Una menor de edad y su mamá fueron víctimas de la caída de un ascensor desde el piso once hasta la planta baja del edificio ubicado en la avenida Belgrano al 2300, en la intersección de la calle Pichincha, en el barrio porteño de San Cristóbal, el hecho ocurrió esta tarde.

Según informaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, los Bomberos de la Ciudad y el SAME trabajaron en el lugar, así como personal de la Comisaría Vecinal 3C, quienes constataron el accidente y se pusieron en contacto con los otros dos cuerpos oficiales.

Puede interesarte

Pasadas las 18:00 y una vez realizada la asistencia, la menor de edad y su madre fueron trasladadas y atendidas en el shockroom del Hospital Ramos Mejía sin riesgo de vida, asimismo se supo que ambas tuvieron politraumatismos.