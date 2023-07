Los ciudadanos de Navarrra, Cataluña y Aragón pudieron observar durante la noche estelas luminosas en cielo y la red se llenó de todo tipo de teorías conspirativas. Te explicamos aquí de qué se trató en realidad.

El Observatorio Pujalt dio la voz de alarma ante un fenómeno que parecía provocado por un bólido.

Una gigantesca serpiente luminosa surcando la noche del lunes los cielos de Navarra, País Vasco y Cataluña ha desencadenado decenas de teorías, algunas más conspirativas que otras, debido al excepcional fenómeno del que nadie tenía información en un primer momento.

Las luces fueron detectadas por el Observatorio Pujalt de Barcelona. El director del observatorio, Albert Borràs, tranquilizó –de alguna manera- a la ciudadanía asegurando que el fenómeno se debe a la estela de un misil hipersónico que Francia está probando en la estratosfera a la altura del golfo de Vizcaya.

“Un avión deja una cortina de gas totalmente lineal porque los aviones se mueven de forma horizontal. En este caso, el misil hipersónico fue enviado a 70 o 80 kilómetros de forma vertical. El humo de condensación del cohete fue avanzando hacia arriba y rompiéndose en diferentes capas. Por eso tiene esa forma visible desde diferentes puntos”, aclara Borràs.

