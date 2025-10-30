La actriz estadounidense Sydney Sweeney, famosa por sus papeles en las series 'Euphoria' y 'El Loto Blanco', fue homenajeada este miércoles en un evento en el que se distinguió por el vestido plateado de 'efecto desnudo' que lució.

Gilbert Flores / Billboard / Gettyimages.ru

Durante su participación en el Variety's 2025 Power of Woman, realizado en Beverly Hills, California (EE.UU.), la artista sorprendió con un atuendo plateado brillante, con adornos de cristal que se ajustaba a su silueta. Durante el encuentro, posó con actrices como Jamie Lee Curtis, Sharon Stone y Kate Hudson. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron las transparencias.

Gilbert Flores / Billboard / Gettyimages.ru

Sweeney parece haberse sumado a la tendencia feminista 'Libera al pezón', al dejar traslucir sus senos sin sostén.

Sydney Sweeney for the 2025 American Eagle campaign.

pic.twitter.com/lSv11OVo8S — cinesthetic. (@TheCinesthetic) July 24, 2025

Polémicas

Esta presentación llegó luego de las polémicas en las que estuvo envuelta la actriz. Uno de los conflictos estuvo relacionado con la campaña publicitaria de vaqueros de la marca American Eagle, ya que los anuncios fueron acusados de evocar mensajes eugenésicos y de reforzar estereotipos problemáticos.

Incluso, el presidente de EE.UU., Donald Trump, defendió a Sweeney en la red social Truth Social, donde la definió como "una republicana registrada" que "tiene el anuncio más candente que existe", a la vez que aseguró que los jeans están "volando de los estantes".