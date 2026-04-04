Tamara Paganini convocó a una reunión en el living de la casa de Gran Hermano Generación Dorada bajo el falso pretexto de que lo había pedido el Big. Lo hizo con el fin de discutir los problemas de limpieza que hay en la convivencia.

“Son un asco, loco. Desde que pasé esa puerta no puedo creer cómo juntaron tanta mugre en un mes y medio”, disparó Paganini contra todos sus compañeros del reality.

Pincoya se indignó ante el planteo de Tamara, mientras que Solange Abraham la apoyó, motivando que Daniela De Lucía la cruzara por “no haberlo dicho en mes y medio”. “Nos hubieses reunido vos”, le dijo Dani a Sol.

Yipio también salió al cruce contra Solange, acusándola de “hacerse la pulcra”. La ex GH 2011 contestó tildando de “sucia” a la uruguaya por “usar siempre la misma ropa”.

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Manuel Ibero y Franco Zunino fueron otros que quedaron indignados por la furia de Tamara. “Ella no limpió ni un plato desde que llegó”, señaló Manu sobre Paganini.