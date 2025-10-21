Tamara Pettinato rompió el silencio sobre el video de ella y Fernández que generó gran repercusión en los medios, por lo que en diálogo con la prensa, y aclaró que no vio la respuesta de Fabiola y dio su punto de vista sobre la filtración.

“No vi nada, de Fabiola”, aseguró Tamara, y explicó que el nombre de su programa “Decime algo lindo” hace referencia justamente al episodio con el exmandatario.

“El nombre de mi programa es por el video, para sacarle el traumatismo”, dijo con ironía ante el móvil de Intrusos.

Además, deslizó que la difusión del material no habría sido casual: “Ese video lo tenía una sola persona, por lo cual me cuesta creer que se filtró. Lo hicieron a propósito”, sentenció.

Consultada sobre si tendría un mano a mano con Fabiola Yáñez tras el escándalo, Pettinato prefirió mantener la cautela: “No tengo idea qué tenía ella en sus manos. A Fabiola, no sé si la entrevistaría, te lo contesto mañana”.

Con su estilo frontal y sin filtros, Tamara volvió a dejar en claro que no evita los temas polémicos, aunque esta vez prefirió no profundizar en un caso que sigue dando que hablar.