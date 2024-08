Luego de su reciente regreso a Bendita TV en El Nueve, donde admitió haberse sentido incómoda al ser cuestionada por un controvertido video en el que se la ve tomando alcohol e intercambiando piropos con Alberto Fernández, Tamara Pettinato ya no forma parte del programa conducido por Beto Casella.

La salida de Tamara del ciclo ha generado versiones encontradas. Por un lado, la periodista afirma que no renunció, sino que fue despedida, ya que tanto el conductor como la producción le habrían pedido que se alejara del aire por un tiempo. Es importante mencionar que Tamara no aparecía en el programa todos los días, sino que tenía una participación de dos veces por semana.

"Ellos me pidieron que me tome unos días, sabrán por qué. Depende de ellos si me echan o no. No vuelvo más a Bendita después del maltrato que me dieron, incluso cuando no estuve", declaró Tamara en una entrevista.

Por su parte, Beto Casella defendió el trato recibido por Pettinato, señalando: "Si quieren, pueden ver el programa del viernes para ver si hubo maltrato. Además, en los dos días que ella no estuvo, no íbamos a abordar el tema. Me parece que hemos tratado a una compañera con respeto, no se puede considerar que fue agredida".