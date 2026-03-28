Envuelto en la ovación de 50 mil personas, Chano Moreno Charpentier pisó el escenario del estadio Vélez con las manos en oración. A las 21:15, la voz de Tan Biónica volvió a sonar en Liniers. El público, que llevaba horas aguardando sus lugares lo más cerca posible del escenario, recibió las primeras notas de “X=4” y “Santa María”. Tras una década sin publicar música, la banda impactó a sus fans y abrió la noche con dos canciones de su nuevo disco, El Regreso.

“Es muy emocionante”, repitió tres veces Chano, sin poder contener las lágrimas. Los flashes iluminaron el campo y las tribunas cuando la banda tocó “Ella”, y el cantante agradeció a cada rincón del estadio: “platea, popular, campo”. Acto seguido, la figura de Tan Biónica reflexionó y habló sobre los sentimientos que inspiraron su reciente trabajo. La emoción marcó cada palabra: “Creo que el regreso no existe porque uno siempre es otro cuando vuelve a un lugar. Para nosotros el regreso fue lo mejor que nos pasó. Encontramos una nueva forma de ser amigos con mis compañeros y con ustedes, de vuelta”.

Más de horas de música. Así fue el primer show de la serie que Tan Biónica planeó para el 27, 28 y 29 de marzo en el estadio Amalfitani. Chano ya lo había anticipado en redes semanas antes: “Esta va a ser la gira más increíble de nuestras vidas”. El repertorio cruzó los clásicos con las canciones de El Regreso, el álbum publicado pocos días antes del anuncio del show y que superó los 12 millones de reproducciones en plataformas digitales.

La formación original —Chano, Gonzalo “Bambi” Moreno Charpentier, Diego “Diega” Lichtenstein y Sebastián “Seby” Seoane— alternó himnos como “Las cosas que pasan”, “Boquitas pintadas”, “Beautiful” y “Loca”, temas que cuentan con las flamantes colaboraciones de Nicki Nicole, Airbag y Andrés Calamaro.

A las 22, la multitud estalló con la llegada de Andrés Calamaro al escenario. Chano lo presentó como “el más grande músico argentino”, y juntos interpretaron “Mi vida”, la colaboración del último disco, y una versión a dúo de “Flaca” que se volvió uno de los puntos más altos de la noche. Mientras los aplausos no paraban de bajar de las tribunas, el cantante comentó: “La vida se trata de momentos y esto va a ser un momento imborrable para siempre. Lo escuchamos desde que tenemos 12 años, es una persona generosa. ¡Aplausos para Andrés Calamaro!”.



Minutos después, Bambi tomó el centro de la escena y cantó “Mil días”, una balada de su autoría. “Cuando escribí esta canción jamás me imaginé cantarla en un lugar como este y menos con este clima”, confesó el bajista ante la mirada de sus fans.

En un momento, la banda se desplazó hasta un escenario trasero para acercarse a la otra mitad del estadio. Chano compartió recuerdos y confesiones: “Cuando tenía 14 años no le encontraba la vuelta a la vida e hicimos este grupo con mis compañeros y amigos. Lo único que no dejé de hacer en la vida fue ensayar todos los fines de semana. Yo ya había entendido mi suerte y ahora tengo una vida feliz con ustedes y con todo el amor que me dan”.

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Antes de interpretar “Loca”, reflexionó sobre su propia historia: “Esta canción pensé que se la hacía a alguien y me la hacía a mí. Como mínimo somos todos neuróticos. La locura es peligrosa. Muchas veces jugué con mi locura y no me fue nada bien. Hay que estar bajo control”. La noche también reservó un homenaje a los Fabulosos Cadillacs, con Chano y Bambi interpretando “Vasos vacíos” en recuerdo de su primer recital junto a su padre. El tramo final del show encadenó “Ciudad mágica”, “Mis noches de enero”, “Obsesionario”, “El problema del amor” y “La melodía de Dios”.

“Tenía que ser así de épica esta noche, la lluvia le aportó su color. Los abrazo. La vida está llena de colectivos que no vienen pero seguimos confiando en que lo mejor está por venir”, lanzó Chano, antes de fundirse en una ovación. Durante toda la velada, Tan Biónica celebró con sus fanáticos un regreso que combinó material inédito y grandes éxitos, mostrando que la esencia de la banda permanece intacta.