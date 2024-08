Las mucamas vienen quejándose años de que carecen del tiempo suficiente para limpiar y adecentar las habitaciones de los hoteles en los que trabajan. Estas limpiadoras deben arreglar las habitaciones en tiempo récord, y algunos huéspedes les complican todavía más el trabajo, dejándolas un desastre.

Esto es lo que ha denunciado una trabajadora en TikTok, mostrando muy indignada el estado en el que han dejado la habitación de un hotel. La mujer ha grabado con detalle toda la basura que estaba tirada por el suelo, pareciendo más que una habitación, un basurero: "Cómo puede ser que venga la gente y deje esto", comienza diciendo.

"Esto no es normal. No es normal la que lían los extranjeros de fiesta. Se dejan los tangas, los tampones", ha denunciado, mientras señala con el dedo toda la basura y pide un plus para las limpiadoras en este tipo de situaciones.

"Yo soy camarera de pisos y esto es lo que no encontramos, somos las menos valoradas", confirma otra limpiadora en los comentarios del vídeo. Otro usuario de TikTok hace una propuesta: "Fácil: Obligar a pagar fianza y si lo dejan así, ese dinero para el personal de limpieza".