Una persecución policial en la provincia de Salta terminó con un inesperado final cuando dos policías que seguían a un sospechoso en moto a toda velocidad fueron sorprendidos por un poco en plena calle de barro. El video de la insólita secuencia se volvió viral.

El hecho ocurrió el jueves por la noche en el barrio Fátima de la localidad de Tartagal, cuando personal de la Policía Motorizada de la Provincia de Salta inició el seguimiento de una moto conducida por un particular. La secuencia era típica de una persecución policial, hasta que los tres se toparon un inconveniente inesperado: un pozo lleno de agua en plena calzada.

El primero fue el conductor de la moto particular, que no logró esquivarlo y terminó cayendo sobre el charco. Pero lo más insólito ocurrió segundos después, cuando los dos policías que venían detrás repitieron la misma secuencia: uno tras otro, también impactaron contra el bache y volaron por el aire.

En salta, unos policías resultaron heridos porque estaban persiguiendo a un chorro y literalmente se los comio un pozo de la calle



Ya aprendieron a poner trampas pic.twitter.com/m2w5HRISvw — ElBuni (@therealbuni) April 18, 2026

Toda la secuencia quedó registrada en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, donde se ve la caída en cadena del sospechoso y los policías.

Mas allá del insólito episodio, vecinos del barrio volvieron a denunciar el mal estado de las calles, con constantes pozos y falta de mantenimiento, los cuales en esta oportunidad no solo frenaron la persecución, sino que pusieron en riesgo tanto la vida del sospechoso como de los efectivos policiales.